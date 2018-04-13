國中棒球聯賽4強出爐 14日爭冠軍戰門票

106學年度國中棒球聯賽（硬式組）13日進行8強賽，最後4強出爐，將由台中市中山國中（圖）與新北市二重國中對決，桃園市新明國中則將對上屏東縣鶴聲國中，爭奪冠軍戰門票。（中華民國學生棒球聯盟提供）中央社記者謝靜雯傳真 107年4月13日

（中央社記者謝靜雯台北13日綜合報導）106學年度國中棒球聯賽（硬式組）今天進行8強賽，最後4強出爐，將由台中市中山國中與新北市二重國中對決，桃園市新明國中與屏東縣鶴聲國中捉對廝殺，爭奪冠軍戰門票。



今天台中市中山國中對戰台北市重慶國中，比賽前3局打完，中山國中已經攻下7分，重慶國中僅在1局下靠著1支安打、暴投攻下1分；4局中山再添1分，將領先差距就拉開到8比1。重慶比賽後半段追分，4局先拿2分，6局再靠著接連安打、洪宸毅全壘打，將比數追到6比9。



後來中山國中壓上廖子仲後援，適時踩剎車，沒再讓對手拿下分數，以9比6替球隊守住勝利。中山總教練藍文權肯定球員拚勁，「今天球隊的表現有好的地方、也有壞的，比賽中後段我們沒把握住得分機會，反而讓對手把比分追近」。



新北市二重國中和嘉義縣民和國中在預賽就曾交手，當時二重以3比4輸球，今天8強賽兩隊再度碰頭，二重投打有表現，除了首局沒有拿下分數，2到4局，局局得分，終場二重以9比2勝民和，並在5局提前拿勝，晉級4強。明天二重將與中山交手，爭取冠軍戰門票。



中山總教練藍文權表示，平時少有機會碰上二重，「但是球員若能在比賽中表現出好的態度還有拚勁，打出好的比賽過程，這遠比勝負結果重要得多」。



桃園市新明、仁和兩所國中今天對戰，結果新明以9比2奪勝，晉級4強，明天將與屏東縣鶴聲國中爭冠軍戰門票。(編輯:吳佳穎/卞金峰)1070413