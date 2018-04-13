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亞運倒數126天 林德福：目標超越10金

發稿時間：2018/04/13 20:56

最新更新：2018/04/13 21:53

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雅加達亞運倒數126天，體育署長林德福（前排右4）13日出席新任特定體育團體理事長座談會，他受訪時表示，今年雅加達亞運目標是超越上屆，希望能突破10金門檻。中央社記者龍柏安攝　107年4月13日雅加達亞運倒數126天，體育署長林德福（前排右4）13日出席新任特定體育團體理事長座談會，他受訪時表示，今年雅加達亞運目標是超越上屆，希望能突破10金門檻。中央社記者龍柏安攝　107年4月13日

（中央社記者龍柏安台北13日電）體育署今天召開新任特定體育團體理事長座談會，邀請國內52個單項協會新任理事長與會，署長林德福受訪時也喊出，今年雅加達亞運目標是超越上屆，希望能突破10金門檻。

去年9月30日國民體育法施行上路後，各單項協會需在半年內完成改選，不過林德福強調，即便協會面臨改選，體育署對選手的選拔、培訓沒有鬆懈過。

雅加達亞運將於8月18日開幕，倒數只剩126天，對於重點奪金項目，林德福點名幾項客觀數據運動種類，包括去年世界大學運動會擲出91公尺36亞洲紀錄的台灣標槍名將鄭兆村、舉重等等，都是具有奪金實力的項目。

林德福表示，除有客觀數據的運動種類外，包括對打的技擊型項目如跆拳道、柔道等等，也都有列入評估，由於國家隊目前已改制成總教練制，因此包括國手的訓練與培訓計畫，都依照既定的時程計畫在走。

對於座談會的目的，林德福則解釋，由於亞運在即，許多單項協會已改選完畢，也選出第一批的新任理事長，體育署除和協會做出施政報告，也希望協會與國訓接軌，並盡快熟悉代表隊選手。

2014年仁川亞運，中華代表團共在自由車、空手道、保齡球、跆拳道、女網、舉重與高爾夫等項目，拿下10金、18銀與23銅，在45個參賽國中排名第9，其中舉重女將許淑淨與林子琦並雙破世界紀錄，成績豐碩。（編輯：唐聲揚）1070413

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