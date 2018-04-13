/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 黑鷹六福皇宮Zenfone 5吳宗憲
>rss

三太子網賽無緣4強 駱建勛：體能要加強

發稿時間：2018/04/13 21:17

最新更新：2018/04/13 21:54

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
zoom in 台灣網球選手駱建勛（圖）13日在華國三太子網賽不敵印度好手，無緣晉級4強，賽後他表示，「如果未來想要更上層樓，體能將是需要大大提升的地方」。中央社記者李晉緯攝　107年4月13日台灣網球選手駱建勛（圖）13日在華國三太子網賽不敵印度好手，無緣晉級4強，賽後他表示，「如果未來想要更上層樓，體能將是需要大大提升的地方」。中央社記者李晉緯攝　107年4月13日

（中央社記者李晉緯台北13日電）台灣選手駱建勛今天在華國三太子網賽不敵印度好手無緣4強，賽後他表示，這次比賽是他很好的經驗，但他知道未來若想更上層樓，勢必要加強自己的體能。

駱建勛今天在華國三太子國際男子網球挑戰賽，以4比6、2比6不敵大會單打第4種子印度選手邦布里（Yuki Bhambri），無緣晉級4強。

談到今天的比賽，駱建勛說，邦布里是很聰明的對手，「他會針對我的弱點做球，刻意讓我打不好」，原本他以為邦布里是腳步移動較慢的選手，但實際上並非如此，打到後來他的體力確實受到影響，「如果未來想要更上層樓，體能將是需要大大提升的地方。」

駱建勛表示，經過這次的比賽，他在球技、心理上都進步很多，「整體來說，這次的比賽是很棒的經驗」，但他知道自己的發球、接發球都佔不到優勢，「這部分是我回去還要再加強的。」

今天莊吉生、駱建勛在單打落敗無緣4強，台灣選手僅許育修與王宇佐的組合在雙打闖進4強，兩人14日將與印度組合爭奪冠軍賽門票。（編輯：施燕飛/管中維）1070413

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他運動新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
總統首次登艦視導操演

總統首次登艦視導操演

陳香梅精彩一生謝幕

陳香梅精彩一生謝幕

一週重要新聞影像回顧（0401-0407）

一週重要新聞影像回顧（0401-0407）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
總統首次登艦視導操演
總統首次登艦視導操演
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP