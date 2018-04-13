三太子網賽無緣4強 駱建勛：體能要加強

台灣網球選手駱建勛（圖）13日在華國三太子網賽不敵印度好手，無緣晉級4強，賽後他表示，「如果未來想要更上層樓，體能將是需要大大提升的地方」。中央社記者李晉緯攝 107年4月13日

（中央社記者李晉緯台北13日電）台灣選手駱建勛今天在華國三太子網賽不敵印度好手無緣4強，賽後他表示，這次比賽是他很好的經驗，但他知道未來若想更上層樓，勢必要加強自己的體能。



駱建勛今天在華國三太子國際男子網球挑戰賽，以4比6、2比6不敵大會單打第4種子印度選手邦布里（Yuki Bhambri），無緣晉級4強。



談到今天的比賽，駱建勛說，邦布里是很聰明的對手，「他會針對我的弱點做球，刻意讓我打不好」，原本他以為邦布里是腳步移動較慢的選手，但實際上並非如此，打到後來他的體力確實受到影響，「如果未來想要更上層樓，體能將是需要大大提升的地方。」



駱建勛表示，經過這次的比賽，他在球技、心理上都進步很多，「整體來說，這次的比賽是很棒的經驗」，但他知道自己的發球、接發球都佔不到優勢，「這部分是我回去還要再加強的。」



今天莊吉生、駱建勛在單打落敗無緣4強，台灣選手僅許育修與王宇佐的組合在雙打闖進4強，兩人14日將與印度組合爭奪冠軍賽門票。（編輯：施燕飛/管中維）1070413