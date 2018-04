林子偉先發 大聯盟生涯首支二壘安打出爐[更新]

(中央社記者尹俊傑紐約13日專電)美國職棒MLB波士頓紅襪台灣野手林子偉,今天先發迎戰巴爾的摩金鶯,首打席擊出大聯盟生涯第一支二壘安打後,3局下二度登場打擊,在滿壘情況下遭三振,未能建功。



林子偉此役先發排在第9棒,擔任游擊手,2局下首打席擊出大聯盟生涯首支二壘安打,並跑回一分。



3局下,林子偉在無人出局滿壘情況下,面對金鶯中繼右投艾拉烏喬(Pedro Araujo),在2好1壞情況下,被一顆時速87英里(140公里)外角偏低變速球吊中,揮棒落空,三振出局,未能送回跑者。



截至3局結束,紅襪以6比1暫時領先金鶯。(編輯:屈享平)1070414



(中央社記者尹俊傑紐約13日專電)美國職棒大聯盟MLB波士頓紅襪今天主場迎戰巴爾的摩金鶯,根據紅襪排出的先發陣容,林子偉擔任9棒游擊手。這是林子偉本週登上大聯盟以來,首度獲得先發機會。



紅襪金鶯4連戰首場比賽晚間將在芬威球場開打,紅襪下午公布先發陣容,由左投羅德里格斯(Eduardo Rodriguez)掛帥先發,對上金鶯右投提爾曼(Chris Tillman)。



林子偉擠下前3場比賽先發鎮守游擊的工具人何特(Brock Holt),擔任先發9棒游擊手。根據MLB官方數據,林子偉大聯盟生涯還沒有和提爾曼對戰過。



紅襪當家游擊手柏格茨(Xander Bogaerts)8日受傷後,林子偉升上大聯盟,在紅襪對紐約洋基3連戰中均未先發,其中兩戰替補上陣守游擊,累計2打席,三振與四壞各一。



過去3場比賽,何特打擊表現並不出色,9打數僅擊出一支安打,開季以來打擊率不到一成。



紅襪總教練柯拉(Alex Cora)日前表示,努涅斯(Eduardo Nunez)、何特和林子偉都能守游擊,他對柏格茨缺陣期間游擊守備很放心,將視對戰情況決定先發人選。(編輯:徐睿承)1070414





We're opening up a four-game set against Baltimore tonight.#RedSox @ParkWhiz lineup 👇 pic.twitter.com/yqRs1wlXxm