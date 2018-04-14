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林子偉先發 大聯盟生涯首支二壘安打出爐[更新]

發稿時間：2018/04/14 06:37

最新更新：2018/04/14 08:52

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美國職棒大聯盟MLB紅襪隊13日主場迎戰金鶯隊，根據紅襪排出的先發陣容，林子偉擔任9棒游擊手。圖為檔案照片。（圖取自紅襪推特網頁twitter.com/redsox）美國職棒大聯盟MLB紅襪隊13日主場迎戰金鶯隊，根據紅襪排出的先發陣容，林子偉擔任9棒游擊手。圖為檔案照片。（圖取自紅襪推特網頁twitter.com/redsox）

（中央社記者尹俊傑紐約13日專電）美國職棒MLB波士頓紅襪台灣野手林子偉，今天先發迎戰巴爾的摩金鶯，首打席擊出大聯盟生涯第一支二壘安打後，3局下二度登場打擊，在滿壘情況下遭三振，未能建功。

林子偉此役先發排在第9棒，擔任游擊手，2局下首打席擊出大聯盟生涯首支二壘安打，並跑回一分。

3局下，林子偉在無人出局滿壘情況下，面對金鶯中繼右投艾拉烏喬（Pedro Araujo），在2好1壞情況下，被一顆時速87英里（140公里）外角偏低變速球吊中，揮棒落空，三振出局，未能送回跑者。

截至3局結束，紅襪以6比1暫時領先金鶯。（編輯：屈享平）1070414

（中央社記者尹俊傑紐約13日專電）美國職棒大聯盟MLB波士頓紅襪今天主場迎戰巴爾的摩金鶯，根據紅襪排出的先發陣容，林子偉擔任9棒游擊手。這是林子偉本週登上大聯盟以來，首度獲得先發機會。

紅襪金鶯4連戰首場比賽晚間將在芬威球場開打，紅襪下午公布先發陣容，由左投羅德里格斯（Eduardo Rodriguez）掛帥先發，對上金鶯右投提爾曼（Chris Tillman）。

林子偉擠下前3場比賽先發鎮守游擊的工具人何特（Brock Holt），擔任先發9棒游擊手。根據MLB官方數據，林子偉大聯盟生涯還沒有和提爾曼對戰過。

紅襪當家游擊手柏格茨（Xander Bogaerts）8日受傷後，林子偉升上大聯盟，在紅襪對紐約洋基3連戰中均未先發，其中兩戰替補上陣守游擊，累計2打席，三振與四壞各一。

過去3場比賽，何特打擊表現並不出色，9打數僅擊出一支安打，開季以來打擊率不到一成。

紅襪總教練柯拉（Alex Cora）日前表示，努涅斯（Eduardo Nunez）、何特和林子偉都能守游擊，他對柏格茨缺陣期間游擊守備很放心，將視對戰情況決定先發人選。（編輯：徐睿承）1070414



延伸閱讀》林子偉本季大聯盟初亮相 守備穩健打擊吞三振

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