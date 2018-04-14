/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 潘文忠敘利亞黑鷹六福皇宮
>rss

大谷翔平雙安跑回致勝分 天使逆轉勝皇家[影]

發稿時間：2018/04/14 09:10

最新更新：2018/04/14 12:57

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
美國職棒大聯盟MLB洛杉磯天使隊13日對上堪薩斯皇家隊，大谷翔平2局上首次上場打擊，就擊出美職生涯首支二壘安打。（共同社提供）美國職棒大聯盟MLB洛杉磯天使隊13日對上堪薩斯皇家隊，大谷翔平2局上首次上場打擊，就擊出美職生涯首支二壘安打。（共同社提供）

（中央社記者曹宇帆洛杉磯13日專電）美職大聯盟MLB洛杉磯天使隊，客場與堪薩斯市皇家隊4連戰第2場，日籍球星大谷翔平今天先發擔任指定打擊，並首度排在第7棒，結果他擊出2支安打，並且跑回天使隊的致勝分。

大谷翔平以往先發出場的打序，都是排在第8棒擔任指定打擊，根據大聯盟官網報導，晚間比賽開始前，天使總教練索西亞（Mike Scioscia）被問到棒次調整，他並沒有多說，僅表示今天的打序就是如此。

另據大聯盟官網的資訊，大谷翔平2局上首次上場打擊，皇家先發投手漢默（Jason Hammel），以時速介於91.3至92.2英里的四縫線和二縫線速球與他對決。

2好2壞後，大谷翔平相中漢默投出時速92.2英里的四縫線速球，擊出左外野方向平飛安打，站上二壘，這也是大谷翔平在美職生涯擊出的首支二壘安打。

大谷翔平雖站上得點圈，可惜之後打者無以為繼，皆擊出內野滾地，3人出局，結束天使攻勢。

至於大谷翔平在4局、6局，則分別被三振與擊出內野滾地出局，打完前7局，天使3比4落後。

比賽來到8局上，他面對皇家中繼投手葛林姆（Justin Grimm）一顆時速83英里的曲球，擊出中間方向平飛安打，護送跑者上二壘得點圈，自己站上一壘。

隨後西蒙斯（Andrelton Simmons）犧牲觸擊，天使二、三壘有人，瓦布威納（Mathieu Valbuena）的適時安打，三壘跑者回本壘扳平比數，大谷翔平則進占三壘，天使2出局一、三壘有人。

輪由天使開路先鋒金斯勒（Ian Kinsler）打擊，護送大谷翔平跑回超前分，天使反而以5比4領先皇家，最終天使就以大谷翔平奔回本壘的這一分，揚威皇家主場。

大谷翔平自新球季開幕至今，以打者身分已出賽8場，擊出11支安打，而且連續3場比賽都有安打，而他目前所擊出11支安打中，包括3支全壘打，一支三壘安打，一支二壘安打，長打能力非常強，打擊率也高達3成67。

按照天使球團的安排，這場比賽是大谷翔平在天使與皇家這系列4連戰中，最後一次上場打擊。明天大谷翔平輪空，而他將在台北時間16日以先發投手的身分出戰皇家。（編輯：屈享平）1070414

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
關鍵字： 大谷翔平
轉寄
列印
其他運動新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
總統首次登艦視導操演

總統首次登艦視導操演

陳香梅精彩一生謝幕

陳香梅精彩一生謝幕

一週重要新聞影像回顧（0401-0407）

一週重要新聞影像回顧（0401-0407）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
總統首次登艦視導操演
總統首次登艦視導操演
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP