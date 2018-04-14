大谷翔平雙安跑回致勝分 天使逆轉勝皇家[影]

美國職棒大聯盟MLB洛杉磯天使隊13日對上堪薩斯皇家隊，大谷翔平2局上首次上場打擊，就擊出美職生涯首支二壘安打。（共同社提供）

（中央社記者曹宇帆洛杉磯13日專電）美職大聯盟MLB洛杉磯天使隊，客場與堪薩斯市皇家隊4連戰第2場，日籍球星大谷翔平今天先發擔任指定打擊，並首度排在第7棒，結果他擊出2支安打，並且跑回天使隊的致勝分。



大谷翔平以往先發出場的打序，都是排在第8棒擔任指定打擊，根據大聯盟官網報導，晚間比賽開始前，天使總教練索西亞（Mike Scioscia）被問到棒次調整，他並沒有多說，僅表示今天的打序就是如此。



另據大聯盟官網的資訊，大谷翔平2局上首次上場打擊，皇家先發投手漢默（Jason Hammel），以時速介於91.3至92.2英里的四縫線和二縫線速球與他對決。



2好2壞後，大谷翔平相中漢默投出時速92.2英里的四縫線速球，擊出左外野方向平飛安打，站上二壘，這也是大谷翔平在美職生涯擊出的首支二壘安打。



大谷翔平雖站上得點圈，可惜之後打者無以為繼，皆擊出內野滾地，3人出局，結束天使攻勢。



至於大谷翔平在4局、6局，則分別被三振與擊出內野滾地出局，打完前7局，天使3比4落後。



比賽來到8局上，他面對皇家中繼投手葛林姆（Justin Grimm）一顆時速83英里的曲球，擊出中間方向平飛安打，護送跑者上二壘得點圈，自己站上一壘。



隨後西蒙斯（Andrelton Simmons）犧牲觸擊，天使二、三壘有人，瓦布威納（Mathieu Valbuena）的適時安打，三壘跑者回本壘扳平比數，大谷翔平則進占三壘，天使2出局一、三壘有人。



輪由天使開路先鋒金斯勒（Ian Kinsler）打擊，護送大谷翔平跑回超前分，天使反而以5比4領先皇家，最終天使就以大谷翔平奔回本壘的這一分，揚威皇家主場。



大谷翔平自新球季開幕至今，以打者身分已出賽8場，擊出11支安打，而且連續3場比賽都有安打，而他目前所擊出11支安打中，包括3支全壘打，一支三壘安打，一支二壘安打，長打能力非常強，打擊率也高達3成67。



按照天使球團的安排，這場比賽是大谷翔平在天使與皇家這系列4連戰中，最後一次上場打擊。明天大谷翔平輪空，而他將在台北時間16日以先發投手的身分出戰皇家。（編輯：屈享平）1070414



