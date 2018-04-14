謝國城盃少棒開打 新北4轟搶首勝

107年謝國城盃全國少棒錦標賽14日起正式開打，首戰由新北市和台南市交手，新北市單場4轟，最後以15比7搶下首勝。圖為新北市投手場上抗敵。中央社記者謝靜雯攝 107年4月14日

（中央社記者謝靜雯台北14日電）107年謝國城盃少棒賽開打，是採新規球棒後的首場正式選拔賽，新北市和台南市比賽共出現6轟，新北單場4轟以15比7搶首勝，總教練施宏明肯定新規定帶給球員攻擊心態正面影響。



謝國城盃少棒賽為今年世界少棒聯盟（LLB）亞太區少棒錦標賽國內選拔賽，此次共16支球隊參賽；今年開始國際及國內少棒、青少棒比賽球棒採新規格，必須使用一體成型的鋁棒，而不能使用之前彈性較佳的碳纖維合成棒。



這是改採新球棒規定後，首場國內正式選拔賽，但各隊砲火似乎不受影響，今天新北市和台南市首場比賽交手，兩隊都有全壘打表現，新北市劉冠鈞、張趙紘、陳皇凱和阮世勳都開轟，台南市鄭喬陽、王奕財也開轟。



新北市此次以興穀國小代表參賽，施宏明表示，球隊攻擊有一定水準，知道改採新球棒後，就開始讓球員盡快適應，但他認為新球棒規定對球員的攻擊心態有正面影響，「過去球棒彈性佳，打擊上可能只求碰到球，現在會更要求擊球點」。



張趙紘為球員投打重要戰力，今天單場4打數敲出2支安打，5局1人出局登板後援替球隊守住勝利，施宏明期待他之後比賽打擊能夠有更好的發揮。



施宏明表示，球隊雖不像桃園、台東、高雄等隊是外界關注、鎖定的目標，但希望球員將現階段所學的成果帶往下個階段，「此次目標8強，一步一步來」。（編輯：陳怡璇/管中維）1070414