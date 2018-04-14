楊正宇100分好投 二重晉國中聯賽冠軍戰

106學年度國中棒球聯賽（硬式組）4強賽，二重國中後援投手楊正宇成功守住球隊勝利，率隊以2比1擊敗對手，晉級冠軍戰。（中華民國學生棒球聯盟提供）中央社記者謝靜雯傳真 107年4月14日

（中央社記者謝靜雯台北14日綜合報導）106學年度國中棒球聯賽（硬式組）4強賽，二重後援投手楊正宇投出「100分」好表現，率隊以2比1擊敗中山、晉級冠軍戰，明天將派王牌陳浩恩與新明國中爭冠。



新北市二重國中4強賽與台中市中山國中交手，先發投手林旺熙投2局被敲2支安打，投出1次保送、1次觸身球保送，沒有失分，3局壓上楊正宇後援，投5局被敲6支安打，失掉1分責失分，兩任投手聯手，有效壓制對手打線。



二重總教練邱仕騰表示，林旺熙其實表現不錯，但投球的感覺有點「挫」，所以就讓楊正宇上場接手投球，楊正宇投得不錯，今天表現100分；楊正宇表示，做好隨時上場的準備，「對決中山的策略就是投給他們打，讓守備的隊友一起抓出局數」。



二重2局下首位打者陳政逸敲安上壘，楊正宇犧牲觸擊將隊友送上得點圈，隨後林旺熙、劉凱彧連敲2支安打，取得2比0領先；中山多次攻佔得點圈，但缺乏關鍵一擊，僅在5局靠著接連2支安打拿下1分，追分不及、吞下敗仗。



二重明天冠軍戰將與桃園市新明國中交手，邱仕騰笑說：「明天對上大魔王就是拚了，推出我們的Ace（王牌）陳浩恩決一死戰」。（編輯：方沛清）1070414