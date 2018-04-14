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陳崇恩愛棒球不怕苦 謝國城盃台中勝彰化

發稿時間：2018/04/14 16:58

最新更新：2018/04/14 16:58

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（中央社記者謝靜雯台北14日電）107年謝國城盃少棒賽，台中市隊首戰與彰化縣交手，台中市隊陳崇恩中繼3.2局飆9K，方祖恩單場雙響砲助陣，終場以12比10拿勝；陳崇恩不怕起步晚，「做喜歡的事更想拚」。

台中市隊今天前兩任投手賴冠廷、江庭毅為5年級球員，缺乏大賽經驗磨練，開賽就有狀況，前2局沒有投完就掉了8分，教練團趕緊壓上6年級投手陳崇恩中繼、適時止血，沒再讓對手拿分。

陳崇恩今天中繼3.2局，僅被敲出2支安打，飆出9次三振、無失分，好投壓制，是球隊拿勝功臣；台中市首局2轟攻下4分，2局打完4比8落後，3局再起攻勢，方祖恩敲出個人單場第2轟，再靠著接連保送、安打，單局攻下5分、超前比數，5局再靠著接連安打、對方失誤，再添3分保險分。

台中市隊教練張程翔表示，投手陳崇恩去年暑假才加入球隊，原本就讀的學校沒有棒球隊，但他因為興趣有在打樂樂棒球，「協調性好，投球速度、打擊都不錯，成為球隊穩定的投手戰力」。

陳崇恩表示，雖然比較晚接受正規棒球訓練，但不會害怕跟不上隊友，「要更努力，但不會覺得辛苦，做自己喜歡的事，會更想要去拚」。

陳崇恩投打能力都不錯，但他表示更喜歡投球，「打擊一個人打不好，還有其他隊友可以打，但投球一個人就會影響全場」；這次比賽陳崇恩給自己的目標是做好本分，減少保送，偶像為同為左投的旅美大聯盟球星陳偉殷。（編輯：方沛清）1070414

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