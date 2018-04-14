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江亮緯首打席開轟無功 桃猿打獅跨季5連勝

發稿時間：2018/04/14 20:47

最新更新：2018/04/14 20:47

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（中央社記者謝靜雯台北14日綜合報導）中職統一獅隊野手江亮緯，生涯一軍首打席開轟，但好表現擋不住Lamigo桃猿隊，桃猿王柏融、林泓育各敲3安，及道恩斯6局好投，以9比2拿下近期4連勝、對戰跨季5連勝。

江亮緯2015年季中選秀加入獅隊，前幾年二軍磨練，今天生涯首度升上一軍就排入先發打序，好表現也沒讓教練團失望，2局個人生涯一軍首打席就開轟，成為中職史上本土球員第4人。

獅隊今天比賽2局打完取得2比0領先，桃猿3局靠著藍寅倫兩分砲扳平比數，6局桃猿隊靠著王柏融二壘打、林泓育、陳俊秀接連安打送回球隊超前分，朱育賢二壘打替球隊多添2分，林承飛再補上安打，送回球隊第6分。

桃猿隊打獅隊特別有心得，目前為止本季4場交手都拿下勝利，加上去年例行賽最後一場交手拿勝，跨季對戰5連勝；桃猿近期戰績亮眼，近10場比賽戰績8勝2敗。

桃猿隊王柏融今天單場5打數敲出3支安打，貢獻1分打點，賽後打擊率回到4成07，林泓育今天也有單場4打數3安打好表現，貢獻1分打點。

桃猿隊先發投手道恩斯投6局被敲5支安打，投出5次三振，失掉2分（1分責失分），拿下個人本季第2勝，也獲選單場最有價值球員（MVP）。（編輯：管中維）1070414

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