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伍鐸完投9局 富邦大勝中信兄弟

發稿時間：2018/04/14 20:56

最新更新：2018/04/14 20:56

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（中央社記者黃巧雯台北14日綜合報導）中華職棒富邦悍將伍鐸今天對戰老東家中信兄弟，完投9局僅失3分（2分自責分），加上打線大爆發，全場敲出15安，終場就以11比3擊敗中信，中止4連敗。

中信兄弟與富邦悍將本週在台中洲際棒球場進行3連戰，昨天首戰中信全場敲出23安、以19比2大勝富邦，中信今天派出洋投艾迪頓，迎戰富邦洋投伍鐸，這也是伍鐸本季轉隊後首度對戰老東家。

富邦悍將今天一掃前一場打擊熄火的陰霾，首局就靠著高國麟、林哲瑄2支2分全壘打，攻下4分，5局上再趁中信兄弟換上陳琥中繼，林哲瑄敲出安打帶有1分打點以及投手暴投，再添2分。

陳琥7局上再遇到危機，一上來就被連續2支安打以及保送攻占滿壘，林哲瑄高飛犧牲打、高孝儀安打，再失2分，中信再換上江忠城仍無法抵擋富邦攻勢，讓富邦單局合計追加5分。

前8局一路掛零的中信兄弟，9局下靠著富邦悍將游擊手李宗賢失誤，以及蘇緯達安打，無人出局攻占一、三壘，代打曾陶鎔適時敲出3分砲，讓中信兄弟免於被完封的命運，終場富邦就以11比3大勝中信。

伍鐸完投9局僅用98球，被敲出5支安打，包括1發全壘打，飆出7次三振，失3分（2分自責分）都集中在第9局，拿下本場勝投，並獲選為單場MVP。

林哲瑄此役3打數2安打，包括1發兩分砲，1次保送，包辦4分打點，而張正偉、蔣智賢今天先發各打第2、5棒，對上老東家中信兄弟，兩人同樣都有2安打1保送的好表現。（編輯：方沛清）1070414

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