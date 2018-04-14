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璞園找回球隊本色勝金酒 季後賽次輪聽牌

發稿時間：2018/04/14 22:02

最新更新：2018/04/14 22:02

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（中央社記者李晉緯台北14日電）SBL璞園今天找回球隊本色，整場比賽攻守流暢，全隊4人得分達兩位數，最終以73比57擊敗金酒，在季後賽次輪搶下「聽牌」的第3勝，這讓教練麥班達也大讚：「這才是我認識的璞園」。

第15季超級籃球聯賽（SBL）7戰4勝制的季後賽次輪，桃園璞園建築與金門酒廠系列賽第5戰，今天在新北市的新莊體育館進行，賽前兩隊以2比2打平。

今天比賽開打後，璞園在陳冠全獨拿6分帶領下，在首節以10比9領先，次節彭俊諺、簡浩聯手拿下13分，璞園在上半場以34比24領先金酒。

比賽進入下半場，璞園持續累積領先優勢，第3節剩下1分01秒，張文平飆進三分球讓金酒的落後幅度回到個位數，讀秒階段陳靖寰再砍進三分球持續將落後縮小，璞園靠吳岱豪回敬壓哨三分球，以48比40帶著8分領先進到末節。

第4節在施晉堯砍進三分球後，璞園取得59比43的16分領先，隨著張文平、張容軒、拉莫斯（Peter Ramos）聯手打出9比1攻勢，金酒將落後縮小到各位數，直到簡浩回敬三分球澆熄反撲氣焰，璞園才回穩並在終場以73比57擊敗金酒，拿下「聽牌」的第3勝。

璞園教練麥班達表示，球隊有自己的體系，只要每個人做好自己的工作，就有贏球機會，今天球隊攻、守都做得很好，尤其能把球給到出手機會最好的人手上，這才是璞園的球風，「也才是我認識的璞園」。

今天攻下璞園全隊最高15分的彭俊諺表示，不論是教練或是隊上的老將都要他放開手腳打，尤其提醒他不要放棄進攻，才讓他今天能幫助球隊贏球。

對於明天的第6戰，麥班達表示，系列賽打到現在，沒人敢說金酒是會輕易放棄的球隊，所以大家明天仍要小心，千萬不能掉以輕心，「尤其贏球的慾望絕對不能有一點減少」。

金酒教練吳俊雄表示，今天輸掉關鍵比賽，要趕快休息、調整，設法找到可以贏球的策略，在明天贏得比賽；金酒張容軒則說，球隊還有很多地方要修正，今天彷彿「璞園在教我們怎麼打季後賽」，明天一定要設法扭轉頹勢，將比賽帶到第7戰。（編輯：方沛清）1070414

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