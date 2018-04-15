NBA暴龍險勝巫師 終結季後賽首戰10連敗

影片來源：Toronto Raptors YouTube頻道

（中央社多倫多14日綜合外電報導）美國職籃NBA季後賽首輪今天開打，東區頭號種子多倫多暴龍在主場遭遇排名第8的華盛頓巫師，驚險以114比106獲勝，於7戰4勝制的系列賽拿下首戰勝利。



暴龍大前鋒伊巴卡（Serge Ibaka）得23分，幫助球隊趕跑季後賽心魔，終結了連續10次的系列賽首戰吞敗紀錄，也是隊史首次在季後賽首輪第一戰贏球。



萊特（Delon Wright）、邁爾斯（C.J. Miles）從板凳出發立下戰功，兩人共得30分。暴龍這場比賽光比替補球員得分，就以42比21贏巫師。系列賽第2戰17日在暴龍主場繼續舉行。



前3節打完，暴龍只以86比85領先，倍感壓力。不過第4節一開始，趁著巫師前鋒史考特（Mike Scott）被判惡意犯規，暴龍後衛勞瑞（Kyle Lowry）兩罰都進，隨後助攻邁爾斯投進三分球，打出一波7比0攻勢。



邁爾斯在第4節的第2顆三分球，幫助暴龍在終場前6分鐘以103比96拉大差距。邁爾斯全場攻下12分；萊特也貢獻18分，其中11分是在重要的第4節得手。（譯者：林宏翰/核稿：蔡佳敏）1070415



