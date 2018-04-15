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永信慢壘賽開幕 張泰山父子聯手開球

發稿時間：2018/04/15 12:05

最新更新：2018/04/15 12:43

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2018永信HAC健康盃慢速壘球邀請賽15日登場，球星張泰山（左）與兒子張可洛（前右）受邀為比賽開球，張泰山表示，棒球與壘球是能增加親子互動的運動，歡迎大家多帶孩子上場打球。中央社記者蘇木春攝　107年4月15日2018永信HAC健康盃慢速壘球邀請賽15日登場，球星張泰山（左）與兒子張可洛（前右）受邀為比賽開球，張泰山表示，棒球與壘球是能增加親子互動的運動，歡迎大家多帶孩子上場打球。中央社記者蘇木春攝　107年4月15日

（中央社記者蘇木春台中15日電）2018永信HAC健康盃慢速壘球邀請賽今天登場，有超過百支隊伍競技，今天開幕活動邀請球星張泰山父子到場開球，張泰山表示，棒壘球能增加親子互動，歡迎大家多帶孩子上場打球。

永信HAC健康盃慢速壘球邀請賽今年邁入第五年，今年有110個隊伍參賽，今天舉辦開幕活動，4月15日到6月17日每週日，將有球賽在台中市大甲、爽文、東湖、潭子與神岡慢速壘球場進行。

永信藥品工業公司董事長李芳裕今天致詞表示，永信藥品除強調安全用藥，也宣導保持健康重於治療的理念，推動各項運動推廣，除慢速壘球外，今年9月下旬也將舉辦全國排球錦標賽，強化運動風氣。

立法院副院長蔡其昌表示，這幾年不斷爭取政府的閒置土地，做簡易的規劃就可以成為簡易的壘球場，多一點的球場才能鼓勵更多運動人口，只要運動人口增加，大家身體健康就能減少健保的支出。

蔡其昌說，鼓勵慢速壘球外，快速壘球也在推廣，目前目標在2020東京奧運要先拿到入場券，中華女壘隊能夠拿牌，國內目前沒有符合國際比賽的壘球場，正努力推動將台中外埔區的廢置鐵山營區，活化興建符合國際比賽的場地，中央同意、台中市政府也支持，對愛好壘球運動、女子壘球實力都有幫助。

球星張泰山與兒子張可洛也受邀為比賽開球，張泰山表示，長期在外很少與孩子有相處的機會，平常有空也會與兒子練球，棒球與壘球是能增加親子互動的運動，歡迎大家多帶孩子上場打球；慢速壘球他是後輩，還要跟前輩多討教，但建議注意安全、快樂打球。（編輯：張銘坤）1070415

2018永信HAC健康盃慢速壘球邀請賽15日登場，立法院副院長蔡其昌（右）在開幕活動致詞表示，這幾年不斷爭取政府的閒置土地，做簡易的規劃就可以成為簡易的壘球場，只要運動人口增加，大家身體健康就能減少健保的支出。中央社記者蘇木春攝　107年4月15日2018永信HAC健康盃慢速壘球邀請賽15日登場，立法院副院長蔡其昌（右）在開幕活動致詞表示，這幾年不斷爭取政府的閒置土地，做簡易的規劃就可以成為簡易的壘球場，只要運動人口增加，大家身體健康就能減少健保的支出。中央社記者蘇木春攝　107年4月15日
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