馬拉松選手倒地久等醫護 網友砲轟主辦單位

（中央社澳洲黃金海岸14日綜合外電報導）大英國協運動會（Commonwealth Games）男子馬拉松，領先選手霍金斯疑似不耐高溫、身體不適，在終點前2公里處倒地，躺在賽道上好幾分鐘，久久不見醫護人員現身。



路透社報導，比賽在澳洲黃金海岸舉行，開跑2小時之後，25歲的霍金斯（Callum Hawkins）以2分鐘之差領先第2名選手，不過攝氏28度的氣溫與炙熱太陽使他腳步搖搖晃晃，摔倒路旁。



霍金斯一度起身，往前跑100公尺之後，在40公里標示牌前又再倒地，頭部撞上路旁的欄杆，表情痛苦。



澳洲新聞網站news.com.au報導，在場工作人員告知路旁民眾不要靠近霍金斯，救護人員在趕來的路上。因為根據規定，如果霍金斯接受任何旁人協助，比賽就會被判失格。



不過收看電視轉播的觀眾紛紛上網發洩怒氣，認為醫療人員花了太久的時間才趕到。英國廣播公司（BBC）評論員、退役運動員克朗姆（Steve Cram）痛批「丟臉」。



克朗姆說：「救護人員到底在哪裡？不能只等在終點線，他們一定都有無線電…我認為這很丟臉。」



網友紛紛推文，有人說「誰來救救霍金斯，身體健康當然比完賽重要，太可惡了」；也有人說「主辦單位好可悲，霍金斯應該馬上送上救護車，而不是躺在地上」；有人說「看得好難過，誰來幫幫這個年輕人」。



霍金斯等待醫護人員的同時，澳洲選手謝里（Mike Shelley）超越過去，拿下金牌。霍金斯後來被送上救護車，前往醫院治療，所屬的蘇格蘭隊表示，他現階段沒有大礙。（譯者：林宏翰/核稿：蔡佳敏）1070415