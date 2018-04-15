瑞迪克轟28分 76人18顆三分球滅熱火

影片來源：Philadelphia 76ers YouTube頻道

（中央社費城14日綜合外電報導）美國職籃NBA費城76人今天在季後賽東區聯盟首輪第一戰，迎戰作客富國銀行中心的邁阿密熱火，後衛瑞迪克轟下28分，替補球員貝里納利也貢獻25分，帶領76人以130比103奪勝。



路透社報導，76人大前鋒沙瑞奇（Dario Saric）砍下20分，伊利亞索瓦（Ersan Ilyasova）也繳出17分、14籃板。自3月13日輸球以來，76人已連贏17場。



76人控球後衛西蒙斯（Ben Simmons）拿下17分、14籃板、9助攻的「準大三元」成績。明星中鋒恩比德（Joel Embiid）則因眼眶骨折缺陣。



76人投出28顆三分球，命中18顆。瑞迪克（J.J. Redick）、貝里納利（Marco Belinelli）和沙瑞奇各飆進4顆三分球，伊利亞索瓦命中3顆。



熱火方面，歐里尼克（Kelly Olynyk）從板凳出發砍下26分、德拉吉奇（Goran Dragic）15分、強生（James Johnson）13分，「閃電俠」韋德（Dwyane Wade）也繳出11分。



第2戰16日將在費城登場。（譯者：劉文瑜/核稿：蔡佳敏）1070415