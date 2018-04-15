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樂天高球賽並列第6 錢珮芸本季首度前十

發稿時間：2018/04/15 12:35

最新更新：2018/04/15 12:35

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（中央社記者李晉緯15日綜合報導）台灣高球女將錢珮芸今天在樂天錦標賽末輪打出5鳥、3柏忌，低於標準桿2桿的70桿，最終以總計低於標準桿6桿的282桿並列第6，這是她本季首度有殺進前10名的表現。

美國女子職業高爾夫巡迴賽（LPGA）總獎金200萬美元（約新台幣5800萬元）的樂天錦標賽，當地時間11日起在夏威夷的歐胡島進行，連兩年獲得參賽權的錢珮芸，在前3輪打完後，以合計低於標準桿4桿的212桿成績並列第9名。

末輪開打前，錢珮芸落後領先的加拿大女將韓德森（Brooke M. Henderson）有5桿差距，末輪錢珮芸極力追趕，無奈前9洞小鳥、柏忌交替著來，後9洞她的狀態回穩，抓下3隻小鳥、只再吞下1個柏忌，最後交出單輪低於標準桿2桿的70桿，並以4輪總計低於標準桿6桿的282桿成績並列第6。

錢珮芸雖未能在末輪上演絕地大反攻，但這是她繼2017年7月的馬拉松菁英賽（Marathon Classic）獲得並列第3後，再次能夠打下前10名的好成績，而本季在此賽之前，她打了6場比賽，有3場遭到淘汰。

韓德森今天抓下4隻小鳥，只吞下1個柏忌，打出低於標準桿3桿的69桿，最終仍以4輪總計低於標準桿12桿的276桿奪冠。（編輯：陳清芳）1070415

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