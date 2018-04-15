/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 林子偉潘文忠敘利亞黑鷹
>rss

桃園兩戰14轟 謝國城盃擊敗宜蘭2連勝

發稿時間：2018/04/15 12:47

最新更新：2018/04/15 13:38

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
107年謝國城盃全國少棒錦標賽，桃園市隊（圖）14日首場比賽單場敲出9發全壘打，15日比賽依然砲火連連，單場5轟，終場以13比0、4局扣倒宜蘭縣隊，兩場比賽總計敲出14轟。中央社記者謝靜雯攝　107年4月15日107年謝國城盃全國少棒錦標賽，桃園市隊（圖）14日首場比賽單場敲出9發全壘打，15日比賽依然砲火連連，單場5轟，終場以13比0、4局扣倒宜蘭縣隊，兩場比賽總計敲出14轟。中央社記者謝靜雯攝　107年4月15日

（中央社記者謝靜雯台北15日電）107年謝國城盃全國少棒錦標賽，桃園市隊續展砲火，單場5轟，潘宇翔雙響砲，桃園終場以13比0、4局扣倒宜蘭縣隊，總教練李政達對投手戰力有信心，說中心棒次打擊節奏亂掉待調整。

桃園市隊此次以龜山國小代表參賽，昨天首場比賽單場敲出9發全壘打，今天比賽依然砲火連連，首局潘詳淯、潘宇翔開轟，2局王彥恩敲出滿貫砲，3局楊宇皓敲出個人生涯首轟，4局潘宇翔敲出個人單場第2轟，桃園兩場比賽總計敲出14轟，打擊火力可怕。

今天比賽桃園局局有攻勢，加上先發投手潘詳淯2.1局好投，沒讓對手敲出安打，楊宇皓後援1.2局，被敲2支安打，兩人聯手飆出8次三振，沒讓宜蘭縣拿下分數，順利替球隊守住勝利，目前兩場比賽0失分。

桃園市總教練李政達表示，陣中投手戰力整齊，也調整得不錯，但重要的還是臨場要表現出來，「小朋友心情起伏大，打擊、守備、投球表現會互相影響」。

這兩天桃園市打擊數據不錯，但李政達不滿意今天第2、5棒球員打擊熄火，「可能昨天全壘打打得多，球員太想要出力，反而破壞了揮棒節奏，需要回去再調整」。

今年開始改用一體成型球棒，彈性不如先前的碳纖維合成棒，但桃園市火力不受影響，李政達表示，謝國城盃採LLB賽制，全壘打距離短，只要掌握打擊要領，對全壘打的發揮不會有太大的影響。

楊宇皓3局敲出個人生涯首轟，一開始因為看爸爸打壘球產生興趣，偶像是旅日好手陽岱鋼，「希望跟他一樣能一直打全壘打」。（編輯：陳怡璇）1070415

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他運動新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
總統首次登艦視導操演

總統首次登艦視導操演

一週重要新聞影像回顧（0408-0414）

一週重要新聞影像回顧（0408-0414）

陳香梅精彩一生謝幕

陳香梅精彩一生謝幕

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
總統首次登艦視導操演
總統首次登艦視導操演
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP