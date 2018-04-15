桃園兩戰14轟 謝國城盃擊敗宜蘭2連勝

107年謝國城盃全國少棒錦標賽，桃園市隊（圖）14日首場比賽單場敲出9發全壘打，15日比賽依然砲火連連，單場5轟，終場以13比0、4局扣倒宜蘭縣隊，兩場比賽總計敲出14轟。中央社記者謝靜雯攝 107年4月15日

（中央社記者謝靜雯台北15日電）107年謝國城盃全國少棒錦標賽，桃園市隊續展砲火，單場5轟，潘宇翔雙響砲，桃園終場以13比0、4局扣倒宜蘭縣隊，總教練李政達對投手戰力有信心，說中心棒次打擊節奏亂掉待調整。



桃園市隊此次以龜山國小代表參賽，昨天首場比賽單場敲出9發全壘打，今天比賽依然砲火連連，首局潘詳淯、潘宇翔開轟，2局王彥恩敲出滿貫砲，3局楊宇皓敲出個人生涯首轟，4局潘宇翔敲出個人單場第2轟，桃園兩場比賽總計敲出14轟，打擊火力可怕。



今天比賽桃園局局有攻勢，加上先發投手潘詳淯2.1局好投，沒讓對手敲出安打，楊宇皓後援1.2局，被敲2支安打，兩人聯手飆出8次三振，沒讓宜蘭縣拿下分數，順利替球隊守住勝利，目前兩場比賽0失分。



桃園市總教練李政達表示，陣中投手戰力整齊，也調整得不錯，但重要的還是臨場要表現出來，「小朋友心情起伏大，打擊、守備、投球表現會互相影響」。



這兩天桃園市打擊數據不錯，但李政達不滿意今天第2、5棒球員打擊熄火，「可能昨天全壘打打得多，球員太想要出力，反而破壞了揮棒節奏，需要回去再調整」。



今年開始改用一體成型球棒，彈性不如先前的碳纖維合成棒，但桃園市火力不受影響，李政達表示，謝國城盃採LLB賽制，全壘打距離短，只要掌握打擊要領，對全壘打的發揮不會有太大的影響。



楊宇皓3局敲出個人生涯首轟，一開始因為看爸爸打壘球產生興趣，偶像是旅日好手陽岱鋼，「希望跟他一樣能一直打全壘打」。（編輯：陳怡璇）1070415