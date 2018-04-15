台東縣準備好了 16日與桃園爭謝國城盃4強

107年謝國城盃全國少棒錦標賽，台東縣隊（圖）15日與新竹縣隊交手，終場以13比2、4局拿勝，16日將與桃園市隊爭取率先晉級4強資格。中央社記者謝靜雯攝 107年4月15日

（中央社記者謝靜雯台北15日電）107年謝國城盃全國少棒錦標賽，台東縣隊今天與新竹縣隊交手，台東縣隊第3局敲出5安攻下10分大局，終場以13比2、4局拿勝，明天將與桃園市隊爭取率先晉級4強資格。



謝國城盃預賽分兩組採雙敗淘汰制，桃園市接連擊敗新竹市、宜蘭縣隊，台東縣隊昨天擊敗苗栗縣隊，今天再贏新竹縣隊，兩隊明天碰頭，勝隊提前取得4強門票；桃園市隊總教練李政達與台東縣隊教練謝竣翔是師徒關係，明天要與師父所帶的球隊交手，謝竣翔喊話：「我們已經準備好了」。



台東縣隊此次由豐田國小代表參賽，今天首局靠著接連4支安打拿下3分，新竹縣（關西）3局葉弘仁敲出2分砲，將比數追到2比3；台東縣隊3局下半發動攻勢，靠著接連5支安打、6次保送、失誤，林尚墨開轟，單局攻下10分、奠定勝基。



林尚墨平時不算是全壘打產量多的球員，今天單場3安（包括一發全壘打），打擊表現不錯，台東縣教練謝竣翔表示，「我覺得這樣很好，代表我們每棒都有打全壘打的實力」。



謝竣翔提到，比賽前2局感覺球員放不開，但相信球員表現會越來越好，他也提到賽前有特別叮嚀球員，新竹縣的投手多以變化球為主，「少棒球員通常比較不會打變化球，前兩局慢慢適應，第3局打擊就有發揮出來」。



前兩場比賽順利拿勝，明天將對上投打戰力都很整齊的桃園市隊，謝竣翔表示，把最好的投手壓上場，相信只要球員臨場表現發揮，有信心可以拿下勝利。（編輯：張芷瑄/張銘坤）1070415



