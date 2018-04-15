/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 林子偉潘文忠敘利亞黑鷹
>rss

NBA季後賽首輪 鵜鶘旗開得勝

發稿時間：2018/04/15 14:54

最新更新：2018/04/15 14:54

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社波特蘭14日綜合外電報導）「一眉俠」戴維斯（Anthony Davis）今天包辦35分14籃板及4阻攻，助第6種子紐奧良鵜鶘於客場以97比95扳倒第3種子波特蘭拓荒者，在美國職籃NBA西區聯盟季後賽首輪旗開得勝。

7戰4勝制的NBA季後賽首輪今天開打，東西區各有兩組對戰登場，鵜鶘是唯一以低種子身分擊敗高種子的球隊。

鵜鶘控球後衛哈勒戴（Jrue Holiday）除了貢獻21分，比賽尾聲還祭出一記關鍵火鍋，使得拓荒者儘管從19分落後的絕地大反攻，幾乎逆轉勝，鵜鶘仍舊得以保住領先，最終以2分險勝。

這場也是明星球員戴維斯生涯首次嘗到季後賽贏球滋味。

鵜鶘前鋒米羅提契（Nikola Mirotic）有16分11籃板，2008年曾是波士頓塞爾蒂克冠軍隊成員的後衛朗多（Rajon Rondo），則送出多達17次助攻，另添6分和8籃板。

拓荒者「雙槍」麥卡倫（CJ McCollum）、里拉德（Damian Lillard）命中率不佳，兩人合計41投只中13，各得19分、18分。拓荒者第3節從19分落後一路追趕，但始終未能超前比分。

首輪第2戰賽事17日仍在波特蘭舉行。（譯者：蔡佳敏/核稿：徐崇哲）1070415

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他運動新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
總統首次登艦視導操演

總統首次登艦視導操演

一週重要新聞影像回顧（0408-0414）

一週重要新聞影像回顧（0408-0414）

陳香梅精彩一生謝幕

陳香梅精彩一生謝幕

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
總統首次登艦視導操演
總統首次登艦視導操演
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP