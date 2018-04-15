NBA季後賽首輪 鵜鶘旗開得勝

（中央社波特蘭14日綜合外電報導）「一眉俠」戴維斯（Anthony Davis）今天包辦35分14籃板及4阻攻，助第6種子紐奧良鵜鶘於客場以97比95扳倒第3種子波特蘭拓荒者，在美國職籃NBA西區聯盟季後賽首輪旗開得勝。



7戰4勝制的NBA季後賽首輪今天開打，東西區各有兩組對戰登場，鵜鶘是唯一以低種子身分擊敗高種子的球隊。



鵜鶘控球後衛哈勒戴（Jrue Holiday）除了貢獻21分，比賽尾聲還祭出一記關鍵火鍋，使得拓荒者儘管從19分落後的絕地大反攻，幾乎逆轉勝，鵜鶘仍舊得以保住領先，最終以2分險勝。



這場也是明星球員戴維斯生涯首次嘗到季後賽贏球滋味。



鵜鶘前鋒米羅提契（Nikola Mirotic）有16分11籃板，2008年曾是波士頓塞爾蒂克冠軍隊成員的後衛朗多（Rajon Rondo），則送出多達17次助攻，另添6分和8籃板。



拓荒者「雙槍」麥卡倫（CJ McCollum）、里拉德（Damian Lillard）命中率不佳，兩人合計41投只中13，各得19分、18分。拓荒者第3節從19分落後一路追趕，但始終未能超前比分。



首輪第2戰賽事17日仍在波特蘭舉行。（譯者：蔡佳敏/核稿：徐崇哲）1070415