/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 林子偉潘文忠敘利亞黑鷹
>rss

新明陳冠宇後援好投 國中聯賽奪隊史第3冠

發稿時間：2018/04/15 17:27

最新更新：2018/04/15 17:27

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者謝靜雯台北15日綜合報導）106學年度國中棒球聯賽（硬式組）冠軍戰，二重王牌投手陳浩恩開賽控球出狀況，投不到2局失掉6分、提前退場，新明陳冠宇後援好投，率隊以9比5拿下隊史聯賽第3冠。

新北市二重國中王牌投手陳浩恩，先前因為跨學區就讀，依據規定被禁賽兩年、今年解禁，在國中聯賽力求表現，主動請纓扛冠軍戰先發，但今天開賽控球出狀況，首局一人出局後接連投出觸身球保送、保送、暴投，2人出局後接連被敲2支安打失掉3分。

2局一人出局後，陳浩恩先被敲出內野安打、野手選擇，再連投2次保送，讓對手攻占滿壘，2局沒有投完提前退場，接手投手沒能止血，接連保送、安打，新明單局攻下4分，都要記在陳浩恩身上。

桃園市新明國中2局上半打完就取得7比1領先，二重2局下半有攻勢，靠著保送、接連5支安打追回4分，將比數追到5比7；2人出局後新明換上陳冠宇後援止血，瓦解二重攻勢。

陳冠宇後援5.1局僅被敲出2支安打、無失分，率隊相隔7年再拿國中聯賽冠軍，也是隊史國中聯賽第3冠；新明總教練黃湋志表示，前兩局雙方互有攻勢，陳冠宇接手後援，壓低球路替球隊守住勝利、投得不錯。

相隔7年再拿國中聯賽硬式組冠軍，黃湋志感謝球員的努力和教練團的用心，也感謝桃園市政府大力支持，讓球隊可以無後顧之憂在場上打拚。（編輯：張芷瑄/李亨山）1070415

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他運動新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
總統首次登艦視導操演

總統首次登艦視導操演

一週重要新聞影像回顧（0408-0414）

一週重要新聞影像回顧（0408-0414）

陳香梅精彩一生謝幕

陳香梅精彩一生謝幕

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
總統首次登艦視導操演
總統首次登艦視導操演
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP