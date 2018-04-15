新明陳冠宇後援好投 國中聯賽奪隊史第3冠

（中央社記者謝靜雯台北15日綜合報導）106學年度國中棒球聯賽（硬式組）冠軍戰，二重王牌投手陳浩恩開賽控球出狀況，投不到2局失掉6分、提前退場，新明陳冠宇後援好投，率隊以9比5拿下隊史聯賽第3冠。



新北市二重國中王牌投手陳浩恩，先前因為跨學區就讀，依據規定被禁賽兩年、今年解禁，在國中聯賽力求表現，主動請纓扛冠軍戰先發，但今天開賽控球出狀況，首局一人出局後接連投出觸身球保送、保送、暴投，2人出局後接連被敲2支安打失掉3分。



2局一人出局後，陳浩恩先被敲出內野安打、野手選擇，再連投2次保送，讓對手攻占滿壘，2局沒有投完提前退場，接手投手沒能止血，接連保送、安打，新明單局攻下4分，都要記在陳浩恩身上。



桃園市新明國中2局上半打完就取得7比1領先，二重2局下半有攻勢，靠著保送、接連5支安打追回4分，將比數追到5比7；2人出局後新明換上陳冠宇後援止血，瓦解二重攻勢。



陳冠宇後援5.1局僅被敲出2支安打、無失分，率隊相隔7年再拿國中聯賽冠軍，也是隊史國中聯賽第3冠；新明總教練黃湋志表示，前兩局雙方互有攻勢，陳冠宇接手後援，壓低球路替球隊守住勝利、投得不錯。



相隔7年再拿國中聯賽硬式組冠軍，黃湋志感謝球員的努力和教練團的用心，也感謝桃園市政府大力支持，讓球隊可以無後顧之憂在場上打拚。（編輯：張芷瑄/李亨山）1070415