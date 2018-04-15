KKT盃高球賽 姚宣榆並列第5

（中央社記者李晉緯台北15日電）台灣高球女將姚宣榆在KKT盃前兩輪打完後只落後領先者2桿，可惜今天她在末輪只打出2鳥、一柏忌，低於標準桿1桿的71桿，最終只能以總計低於標準桿3桿的213桿並列第5。



日本女子職業高爾夫巡迴賽（JLPGA）總獎金一億日圓的KKT盃，13日起在日本的熊本縣進行3回合共54洞賽事。



姚宣榆前兩輪都交出低於標準桿一桿的71桿，以合計低於標準桿2桿的142桿並列第6，且只落後當時3名並列領先的日本女將成田美壽壽、藤田幸希、土田沙彌香僅2桿差距。



今天姚宣榆在第一洞吞下柏忌，之後僅在第6洞、第10洞抓下小鳥，未能將落後的桿數追近，最後交出單輪低於標準桿一桿的71桿成績，並以3輪總計低於標準桿3桿的213桿成績並列第5。



蔡佩穎、盧曉晴前兩輪打完後，以合計高於標準桿3桿的147桿並列36名，今天兩人都打出高於標準桿2桿的73桿，最終以3輪總計高於標準桿4桿的220桿成績並列34名，



日本女將比嘉真美子前兩輪分別打出71桿、73桿，今天她抓下7隻小鳥，只吞下1個柏忌，繳出低於標準桿6桿的66桿，最終以3輪總計低於標準桿6桿的210桿成績後來居上奪冠。（編輯：李亨山）1070415