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悍將單局連續得10分聯盟第2高 陳鴻文好投

發稿時間：2018/04/15 20:42

最新更新：2018/04/15 21:19

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zoom in 中職富邦悍將隊15日與中信兄弟隊交手，兩隊前4局都沒有拿下分數，第5局悍將隊抓準中信兄弟投手群出狀況，一口氣打下14人次，單局連續10得分史上第二高，加上先發投手陳鴻文（圖）好投，以12比2拿下對戰2連勝。（富邦悍將隊提供）中央社記者謝靜雯傳真　107年4月15日中職富邦悍將隊15日與中信兄弟隊交手，兩隊前4局都沒有拿下分數，第5局悍將隊抓準中信兄弟投手群出狀況，一口氣打下14人次，單局連續10得分史上第二高，加上先發投手陳鴻文（圖）好投，以12比2拿下對戰2連勝。（富邦悍將隊提供）中央社記者謝靜雯傳真　107年4月15日

（中央社記者謝靜雯台北15日綜合報導）中職富邦悍將隊比賽第5局，抓準中信兄弟投手群出狀況，一口氣打了14人次，攻下10分大局，單局連續得10分史上第2高，加上先發投手陳鴻文好投，以12比2拿下對戰2連勝。

悍將隊先發投手陳鴻文近兩場比賽先發對前東家兄弟隊，都投出不錯表現，4日交手，投7.2局被敲3支安打，投出7次三振、無失分；今天比賽先發投6局被敲4支安打，投出7次三振、無失分，加上3月30日對統一獅隊先發局數，連續15局無失分，刷新個人連續局數無失分紀錄。

今天比賽兩隊前4局都沒有拿下分數，兄弟投手群5局出狀況，先發投手蔡齊哲先投出保送，接著連續被敲5支安打，另有一次守備失誤，一個出局數都沒辦法抓下就退場，由吳哲源接手中繼，但沒能止血，先被敲出安打，接著連投兩次保送，悍將5局打到第12人次才出現第一個出局數。

悍將第5局靠著接連6支安打、4次保送、對手失誤，單局打了14人次，攻下10分大局、奠定勝基，單局連續得10分為聯盟第2高紀錄，最多單局連續得分紀錄，為義大犀牛隊（悍將隊前身）在2015年7月16日寫下的單局連續得11分。

悍將隊7局再靠著接連安打、對手失誤，多添2分；兄弟前6局受制於悍將隊先發投手陳鴻文壓制，直到7局靠著蘇緯達代打2分砲拿分，這也是蘇緯達生涯首支代打全壘打。

陳鴻文今天6局優質先發率隊拿下勝利，也收下個人本季第2勝，兄弟吞下本季團隊第12敗，目前戰績持續墊底。（編輯：張芷瑄/方沛清）1070415

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