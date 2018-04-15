清晨盃羽賽受關注 可望納世羽聯行事曆

世界清晨盃暨吳文達紀念盃羽球錦標賽參賽人數再攀新高，吸引世界羽球聯盟（BWF）注意，特地派賽事經理Veno（左）來台考察，可望將明年清晨盃列入BWF年度行事曆。右為中華全民羽球發展協會理事長吳宜倫。（全民羽球發展協會提供）中央社記者李晉緯傳真 107年4月15日

（中央社記者李晉緯台北15日電）清晨盃羽球賽今年參賽人數再攀新高，賽事規模不斷突破，吸引世界羽球聯盟（BWF）注意，並派員來台觀摩，讓明年清晨盃賽事可望列入BWF年度行事曆。



邁入第47屆的世界清晨盃暨吳文達紀念盃羽球錦標賽，今年共吸引超過19個國家或地區、超過3600名選手參加，參賽人數創下歷史新高。



清晨盃由吳文達創辦之時，只是10多人相互交流的比賽，如今卻發展成數千人參加的國際賽，更有包括專業組、挑戰組、推廣組、祖孫組、親子組在內的多項組別，成為台灣羽球推展的一大助力。



清晨盃的成功，讓世羽聯（BWF）今年特地派賽事經理來台考察，BWF從最初專注職業選手，到重視青少年選手，如今再把眼光放到壯年選手，包括清晨盃和中國大陸的華人盃，未來都可望列入BWF行事曆。



對此，中華全民羽球發展協會理事長吳宜倫表示，能被BWF列入年度行事曆，對於清晨盃的推廣會更有幫助，但她強調，若清晨盃要納入BWF賽事，包括賽事規格等都需要再提升，「不過如果要因此改變清晨盃的分組方式，我們不會改變，因為多元分組是我們的傳統」。（編輯：方沛清）1070415