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陳堅恩好手感轟22分 璞園勝金酒進冠軍賽

發稿時間：2018/04/15 22:16

最新更新：2018/04/15 22:16

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（中央社記者李晉緯台北15日電）SBL璞園射手陳堅恩今天擺脫系列賽低迷，包括3記三分球在內，整場比賽16投9中轟下全隊最高22分，幫助璞園以86比73擊敗金酒，在季後賽次輪4勝2負勝出，接下來將與富邦爭冠。

第15季超級籃球聯賽（SBL）7戰4勝制的季後賽次輪，桃園璞園建築與金門酒廠系列賽第6戰，今天在新北市的新莊體育館進行，賽前璞園以3比2取得「聽牌」優勢。

金酒在今天比賽開打時一度領先，但璞園打出單節29比24攻勢在首節反倒超前，次節雙方拉鋸，直到中場前50秒，璞園林金榜失誤，金酒快攻拿下分數，才以42比41在半場打完時要回領先。

第3節剩下5分37秒時雙方平手，拉莫斯（Peter Ramos）強攻籃下，硬吃戴維斯（Quincy Davis）成功，在他完成「3分打」後，金酒以51比48超前，但璞園此時拉出9比0攻勢，加上吳岱豪砍進壓哨的大號兩分球，讓璞園以62比57，帶著5分領先進入末節。

末節璞園打出8比1開局，以70比58將領先拉開到兩位數，金酒直到張容軒投進兩分才止血，末節璞園手風奇佳，金酒則進攻不順，最終璞園以86比73擊敗金酒，在系列賽以4勝2負勝出，成功闖進冠軍戰，21日將在高雄巨蛋對上富邦勇士。

璞園教練麥班達表示，金酒打出成功的一季，洋將很強悍、本土球員也很可怕，「真的讓我們這個系列賽不好打」，尤其金酒的防守很好，使璞園射手之一的陳堅恩發揮有限、一度懷疑自己的能耐，還好第5戰最後特意製造投籃機會給他，在出手命中後，今天找回自信也恢復投籃水準。

陳堅恩今天兩分球12次出手命中6球，三分球4投3中，攻下全隊最高的22分，賽後他開心得說：「終於等到手感回溫的時候」，感謝教練團、隊友對他的信任，在他手感不好時，仍鼓勵他「要繼續投、找空檔投」。

金酒教練吳俊雄表示，未能如願將戰線延長到第7戰十分可惜，但金酒本季能走到這一步已經不容易，希望下一季能更加進步，拚進冠軍戰。

今天搶下25分、11籃板的拉莫斯表示，金酒在例行賽戰績一路攀升，季後賽又殺到次輪，看到隊上年輕球員的成長，他感到十分榮幸，希望大家休季時能持續努力，明年一起衝擊總冠軍。

今天比賽的中場時間，大會也揭曉年度最佳5人獎，由裕隆納智捷的呂政儒、富邦勇士的張宗憲、金門酒廠的拉莫斯和張容軒、台北達欣工程的蘇翊傑獲獎。（編輯：方沛清）1070415

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