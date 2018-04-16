林子偉連3戰敲2安 助紅襪3比1勝金鶯

（中央社波士頓15日綜合外電報導）美國職棒MLB波士頓紅襪隊台灣野手林子偉，今天全場4打數敲2安，有1分打點，助紅襪隊後來居上以3比1擊退巴爾的摩金鶯隊。林子偉本季第3度先發，連3戰貢獻2支安打。



林子偉鎮守游擊，擔任先發第9棒，延續昨天的手感，全場4打數擊出2支安打，打回一分，表現不俗。



林子偉3局下首次上場打擊，從金鶯先發投手邦迪（Dylan Bundy）手中敲出右外野飛球遭到接殺。5局下，林子偉擊出右外野滾地安打，攻上一壘，可惜隊友布萊德雷（Jackie Bradley Jr.）接著擊出滾地球，林子偉在二壘前遭封殺出局。



6局下，林子偉再度上場，在2好1壞情況下，選擇邦迪所投出的一顆約130公里的滑球，擊出右外野深遠飛球，形成場地二壘安打，助隊友莫蘭（Mitch Moreland）跑回本壘得分，紅襪3比1奠定勝基。



金鶯換上中繼投手布萊爾（Richard Bleier），林子偉8局下擊出二壘滾地球出局。



這是林子偉大聯盟生涯第7次單場至少擊出2支安打，本季打擊率維持5成。



金鶯此役第1局先馳得點，取得領先，紅襪直到第5局才打破鴨蛋，第6局再添2分，終場以3比1氣走金鶯。（譯者：嚴思祺）1070416