大谷翔平改先發戰紅襪 有機會對決林子偉

美國職棒大聯盟天使隊與皇家隊15日的比賽延期，原定先發的大谷翔平（左），改17日於主場主投對紅襪賽事，效力於紅襪的台灣野手林子偉有機會與他正面對決。（圖左為檔案照片／共同社提供；圖右取自紅襪推特網頁twitter.com/redsox）

（中央社記者曹宇帆洛杉磯15日專電）效力波士頓紅襪隊的林子偉，有機會與洛杉磯天使隊的大谷翔平正面對決。因天使與堪薩斯市皇家隊今天的比賽延期，原定先發的大谷翔平，改17日於主場主投對紅襪賽事。



美國職棒大聯盟MLB官網報導，天使與皇家這個系列4連戰最後一場，原定美西時間接近中午的11時15分、台北時間凌晨2時15分開賽，因堪薩斯市天氣嚴寒，比賽延至6月25日。



根據氣象頻道（The Weather Channel）的氣象資料，堪薩斯市氣溫約華氏27度（約攝氏零下2.7度）。



大聯盟官網的報導，發布皇家主場欄杆結冰的照片，天使總教練索西亞（Mike Scioscia）說，眼睛所及白雪覆蓋，寒風刺骨，球員們以往也曾經歷低溫寒冷的比賽，但是今天這天氣太超過了。



至於原表定先發對決皇家的投手大谷翔平，索西亞宣布，天使將於美西時間17日晚間7時7分、台北時間18日上午10時7分，於主場迎戰波士頓紅襪隊，屆時將由大谷翔平先發。



來自台灣的林子偉是紅襪內野手，他於美西時間14日先發排第9棒對巴爾的摩金鶯隊，單場擊出兩支安打，最後紅襪10比3擊敗金鶯。



15日紅襪與金鶯再戰，林子偉再度先發也是排第9棒，單場又擊出兩支安打，其中包括帶有一分打點的二壘安打，4打數沒有被三振，打擊率剛好5成，最後紅襪以3比1擊敗金鶯。



17日天使戰紅襪的比賽，將是天使於主場遭遇紅襪3連戰的首場比賽，以林子偉近期優異表現，當天比賽他有機會繼續先發而對決大谷翔平，紅襪的先發投手則是左投普萊斯（David Price）。



根據大聯盟官網的統計數據，大谷翔平目前以投手身分出賽的個人戰績是2勝防禦率2.08，至於普萊斯則是戰績1勝1負防禦率2.40。



至於紅襪目前的戰績是13勝2負居美聯東區之首，天使則是13勝3負，於美聯西區領先群雄。（編輯：紀錦玲）1070416