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NBA塞爾蒂克延長賽獵殺公鹿 奪季後賽首勝

發稿時間：2018/04/16 08:13

最新更新：2018/04/16 08:13

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（中央社波士頓15日綜合外電報導）美國職籃NBA季後賽東區第2種子「綠衫軍」波士頓塞爾蒂克隊，今天打完延長賽以113比107力擒密爾瓦基公鹿隊，在7戰4勝制東區8強賽旗開得勝。

塞爾蒂克中鋒霍福德（Al Horford）攻下24分，抓下12籃板，是贏球第一功臣。

霍福德賽後表示：「我們（本季）狀況一直不好，傷兵又多，但我們始終可以找到方法贏球。」

塞爾蒂克明星控球後衛厄文 （Kyrie Irving） 上個月接受膝蓋手術，以致季後賽缺席，留下的戰力空隙，「綠衫軍」眾家好手合力補上。

羅齊爾（Terry Rozier）入替厄文，貢獻23分，大前鋒莫里斯（Marcus Morris）替補上陣繳出21分，後衛布朗（Jaylen Brown）20分，小前鋒塔特姆（Jayson Tatum）挹注19分和10籃板。

東區第7種子密爾瓦基公鹿隊客場踢館未果，出師不利。公鹿連續7次打進季後賽，均在第1輪遭到淘汰。

「字母哥」安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）攻下35分，抓下13籃板，另有7助攻。他的優異表現，令塞爾蒂克頭痛不已，直到延長賽犯滿畢業。

小前鋒密道頓（Khris Middleton）貢獻31分，三分球投7中5，另有8籃板和6助攻。

正規比賽時間最後0.5秒，塞爾蒂克以99比96領先，密道頓接獲隊友界外發球，在35呎遠出手投進一記大號3分球，助公鹿追成平手，比賽進入延長賽。

塞爾蒂克新秀塔特姆一記漂亮的轉身上籃，塞爾蒂克取得108比105領先。羅齊爾2記罰球皆中，塞爾蒂克以110比106領先，比賽剩下最後18.8秒。

「字母哥」安特托昆博罰2中1，他未罰進搶籃板時被吹犯規，以致犯滿離場，時間剩下14.8秒。

羅齊爾隨後罰進3球，塞爾蒂克驚險勝出。

兩隊預定17日晚間在波士頓進行7戰4勝制的第2場比賽。（譯者：嚴思祺）1070416

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