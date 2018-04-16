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傳承盃高球賽攻頂失利 潘政琮並列23名

發稿時間：2018/04/16 10:24

最新更新：2018/04/16 10:24

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（中央社記者李晉緯台北16日電）台灣高球選手潘政琮在傳承盃邀請賽打完3輪僅2桿落後，但末輪表現失常，打出高於標準桿5桿的76桿，最終以總計低於標準桿6桿的278桿成績並列23名。

美國職業高爾夫巡迴賽（PGA tour）總獎金670萬美元的傳承盃邀請賽（RBC Heritage），當地時間12日起在美國的南卡羅來納進行4回合共72洞的賽事。

潘政琮前3輪打完，以合計低於標準桿11桿的202桿讓排名上竄到並列第4，僅落後2桿的他，有機會挑戰PGA tour生涯首冠。

但末輪的比賽，前9洞潘政琮先吞了2個柏忌後，才在第9洞抓下第1隻小鳥，轉場後他在第12洞吞下柏忌，更糟的是在第13洞吞下罕見的三柏忌，即便在第14洞抓下小鳥，但連續3輪在第18洞都吞下柏忌，最後只打出高於標準桿5桿的76桿，並以4輪總計低於標準桿6桿的278桿成績並列23名。

賽後，潘政琮在臉書粉絲專頁發文說：「今天在決策上與推桿判讀上出了一些致命的錯誤，革命尚未成功，謝謝大家加油打氣，我心裡一直都有一座燈塔，一定會朝那個方向繼續努力。」

日本選手小平智和韓國選手金時沅在打完4輪後，同以總計低於標準桿12桿的272桿並列第1，也讓比賽進入延長。

加賽的前兩洞，小平智、金時沅在標準桿4桿的第18洞都打出平標準桿，加賽的第3洞移師標準桿3桿的第17洞進行，先打的小平智在這洞順利抓下小鳥，在金時沅小鳥推桿不進後，確定拿下冠軍。（編輯：黃瑞弘）1070416

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