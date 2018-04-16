/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 管中閔林子偉潘文忠敘利亞
>rss

喬治轟8顆三分彈 雷霆勝季後賽首輪首戰

發稿時間：2018/04/16 11:20

最新更新：2018/04/16 11:20

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社奧克拉荷馬市15日綜合外電報導）美國職籃NBA奧克拉荷馬雷霆今晚在主場以116比108勝猶他爵士，拿下兩隊西區聯盟季後賽首輪首戰。喬治轟進8顆三分彈創雷霆隊史季後賽新高，更飆全場最高36分。

路透社報導，喬治（Paul George）今天投籃20投13中，三分球11度出手只失手3次，但今天最後一節尾聲因髖部及下背負傷離場。

體育媒體ESPN報導，喬治賽後受訪表示，他的髖傷「還好，還行，只是對上亞特蘭大的舊傷復發」。3月中旬例行賽時，雷霆出戰亞特蘭大老鷹，喬治挫傷髖部。

喬治說他第2戰仍可上場：「我完全行。季後賽我從不缺戰。」下一場比賽18日舉行，雷霆作東。

雷霆「衛少」衛斯布魯克（Russell Westbrook）今天砍29分、抓13籃板、送8助攻；安東尼（Carmelo Anthony）挹注15分、紐西蘭長人亞當斯（Steven Adams）貢獻12分、阿布里內斯（Alex Abrines）則有11分。

不過總教頭唐納文（Billy Donovan）似乎對雷霆表現不甚滿意，多次強調他們「第2戰得更出色才行」。

爵士得分後衛密契爾（Donovan Mitchell）有27分10籃板；中鋒戈柏特（Rudy Gobert）轟14分、大前鋒克勞德（Jae Crowder）、小前鋒殷格斯（Joe Ingles）和後衛盧比歐（Ricky Rubio）各繳13分；後衛艾克森（Dante Exum）和得分後衛巴克斯（Alec Burks）各拿10分。（譯者：梁元齡/核稿：蔡佳敏）1070416

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他運動新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
總統首次登艦視導操演

總統首次登艦視導操演

一週重要新聞影像回顧（0408-0414）

一週重要新聞影像回顧（0408-0414）

陳香梅精彩一生謝幕

陳香梅精彩一生謝幕

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
總統首次登艦視導操演
總統首次登艦視導操演
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP