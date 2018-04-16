喬治轟8顆三分彈 雷霆勝季後賽首輪首戰

（中央社奧克拉荷馬市15日綜合外電報導）美國職籃NBA奧克拉荷馬雷霆今晚在主場以116比108勝猶他爵士，拿下兩隊西區聯盟季後賽首輪首戰。喬治轟進8顆三分彈創雷霆隊史季後賽新高，更飆全場最高36分。



路透社報導，喬治（Paul George）今天投籃20投13中，三分球11度出手只失手3次，但今天最後一節尾聲因髖部及下背負傷離場。



體育媒體ESPN報導，喬治賽後受訪表示，他的髖傷「還好，還行，只是對上亞特蘭大的舊傷復發」。3月中旬例行賽時，雷霆出戰亞特蘭大老鷹，喬治挫傷髖部。



喬治說他第2戰仍可上場：「我完全行。季後賽我從不缺戰。」下一場比賽18日舉行，雷霆作東。



雷霆「衛少」衛斯布魯克（Russell Westbrook）今天砍29分、抓13籃板、送8助攻；安東尼（Carmelo Anthony）挹注15分、紐西蘭長人亞當斯（Steven Adams）貢獻12分、阿布里內斯（Alex Abrines）則有11分。



不過總教頭唐納文（Billy Donovan）似乎對雷霆表現不甚滿意，多次強調他們「第2戰得更出色才行」。



爵士得分後衛密契爾（Donovan Mitchell）有27分10籃板；中鋒戈柏特（Rudy Gobert）轟14分、大前鋒克勞德（Jae Crowder）、小前鋒殷格斯（Joe Ingles）和後衛盧比歐（Ricky Rubio）各繳13分；後衛艾克森（Dante Exum）和得分後衛巴克斯（Alec Burks）各拿10分。（譯者：梁元齡/核稿：蔡佳敏）1070416