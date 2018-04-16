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桃園3戰0失分19轟 率先晉謝國城盃4強

發稿時間：2018/04/16 13:38

最新更新：2018/04/16 15:11

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107年謝國城盃全國少棒錦標賽，桃園市隊（圖）投打發揮，16日單場5轟，僅讓台東縣隊敲出一支安打，以15比0拿勝，率先搶下4強門票；總教練李政達表示目前3戰0失分，對投手群穩定表現滿意。中央社記者謝靜雯攝 107年4月16日107年謝國城盃全國少棒錦標賽，桃園市隊（圖）投打發揮，16日單場5轟，僅讓台東縣隊敲出一支安打，以15比0拿勝，率先搶下4強門票；總教練李政達表示目前3戰0失分，對投手群穩定表現滿意。中央社記者謝靜雯攝 107年4月16日

（中央社記者謝靜雯台北16日電）107年謝國城盃全國少棒錦標賽，桃園市隊投打發揮，今天單場5轟，僅讓台東縣隊敲出一支安打，以15比0大勝，率先搶下4強門票。

桃園市隊是奪冠熱門，目前為止3場比賽打完，投打表現都很亮眼，首戰與新竹市交手，單場9轟以11比0、4局提前拿勝，昨天與宜蘭碰頭單場5轟，以13比0、4局扣倒對手。今天與台東縣交手，單場也有5發全壘打，沒讓對手拿下分數。

桃園市3場比賽總計敲出19轟，投手群0失分，投打狀況都調整的不錯，相較於打擊，總教練李政達更滿意投手群的表現。他解釋，4強過後進入單淘汰賽，球隊打擊狀況不錯，投手群能維持0失分穩定表現、將是關鍵。

桃園市先發投手王彥恩今天投3.2局僅被敲出一支安打，投出9次三振。黃睿緯4局2人出局後飆出三振，順利替球隊守住勝利，沒讓對手拿下分數。

桃園市首局就有攻勢，靠著保送、接連安打、失誤，開賽先攻下3分，3局王彥恩開轟，再靠著接連安打、保送、暴投，再添5分拉開領先差距。4局再起攻勢，潘宇翔開轟，代打陳琮祐敲出生涯首轟，潘詳淯敲出3分砲，王彥恩也敲出個人單場第2轟，單局再添7分。

李政達表示，主力投手王彥恩先發，本來設定投50球，「他的表現中規中矩」，打擊方面除了第2局沒有發揮，其他都表現不錯。

桃園率先搶下4強賽門票，明、後兩天沒有比賽，李政達表示，這兩天主要就是讓球員維持，希望他們面對接下來的比賽，得失心不要太重，能夠有好的發揮。（編輯：黃瑞弘）1070416

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