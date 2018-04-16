哈登狂飆44分隊友雙十助威 火箭首戰擊退灰狼

（中央社休士頓15日綜合外電報導）美國職籃NBA休士頓火箭「大鬍子」哈登今天表現精湛，加上隊友卡佩拉「雙十」助威，火箭終場以104比101擊敗作客的明尼蘇達灰狼，挺過西區季後賽首輪第一戰考驗。



路透社報導，哈登（James Harden）狂飆44分，外加8助攻；卡佩拉（Clint Capela）貢獻24分、12籃板，繳出「雙十」成績單。



火箭克服中距離投籃手感欠佳（三分球37投10中）及灰狼攻勢均衡的考驗，灰狼有5名球員得分達雙位數，其中最高的是魏金斯（Andrew Wiggins）18分。



終場前6分49秒，灰狼在克勞福（Jamal Crawford）2罰命中後以86比85超前。哈登後來一記擦板進球、一記上籃得手、外加兩個三分球命中，助火箭97比88領先。



哈登全場26投15中，三分球12投7中，彌補戰友火力不足，隊友保羅（Chris Paul）、高登（Eric Gordon）及亞瑞薩（Trevor Ariza）全場30投僅9中。保羅表現異常不穩，出現6失誤，三分球6投僅中1。保羅終場繳出14分。



灰狼方面，提格（Jeff Teague）搶下15分、9籃板、8助攻，差點繳出「大三元」；羅斯（Derrick Rose）替補上場貢獻16分；湯斯（Karl-Anthony Towns）挹注8分、12籃板。



兩隊18日晚間將繼續在休士頓打第2戰。（譯者：盧映孜/核稿：劉文瑜）1070416