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謝國城盃新竹縣保生機 盼每場都有進步

發稿時間：2018/04/16 16:06

最新更新：2018/04/16 16:06

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（中央社記者謝靜雯台北16日電）107年謝國城盃全國少棒錦標賽，新竹縣隊今天敗部與嘉義縣碰頭，打擊發揮全場10安，陳舜宗、黃仁和開轟，終場以11比7拿勝；總教練紀諺廷盼球員大賽磨練，每一場都有進步。

新竹縣隊首場比賽以10比9擊敗屏東縣隊，昨天與台東縣交手2比13、4局被扣倒，落入敗部，今天與嘉義縣隊交手，嘉義縣首局靠著李安家兩分砲、接連安打，先拿下3分，新竹縣首局下半靠著接連4支安打、保送，攻下5分、超前比數。

2局嘉義縣再起攻勢，靠著盧啟華3分砲取得6比5超前，新竹縣下半局黃仁和開轟6比6扳平比數，3局再靠著接連保送、暴投、陳舜宗全壘打，單局攻下4分、奠定勝基。

新竹縣隊此次以關西國小代表參賽，總教練紀諺廷表示，關西少參加LLB賽制的比賽，前幾場比賽還在適應投手丘到本壘的距離，以及全壘打距離等，經過前面幾場比賽，加上昨天賽後特別調整，今天打擊有發揮。

紀諺廷特別感謝中國信託慈善基金會贊助，他提到關西先前參加聯賽都是打軟式組，現在因為有贊助，小朋友有營養品、經費，球員身材越來越好，今年也開始參加硬式組的比賽，不會因此有戰績壓力，基金會那邊只希望特別注重球員的品性和對棒球的態度。

此次新竹縣隊先發陣容中有4個5年級球員，紀諺廷表示，球員少參加硬式大盃賽的經驗，希望藉此次參賽增加球員經驗，「最主要是心理層面，前面幾場容易還沒打就先想不好的，這場比賽已經好很多」，接下來的比賽，多打一場是一場，希望每場比賽都能有進步。（編輯：張芷瑄/卞金峰）1070416

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