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宜蘭縣單局5分奠勝基 謝國城盃勝屏東

發稿時間：2018/04/16 18:26

最新更新：2018/04/16 18:26

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（中央社記者謝靜雯台北16日電）107年謝國城盃全國少棒錦標賽，宜蘭縣隊今天以8比5擊敗屏東縣隊保生機，宜蘭縣總教練黃郁翔表示，投手一直是球隊相對穩定的一環，今天投手群小亂流，打擊也還需要再調整。

今年起國際及國內各少棒、青少棒比賽球棒採用新規格，需使用一體成型的鋁棒，禁用彈性較佳的碳纖維合成棒；宜蘭縣隊總教練黃郁翔表示，換了棒子後，反而更要求守備的確實和投手群穩定度。

宜蘭縣隊跟其他球隊相比，球員身材相對嬌小，但陣中投手群穩定；宜蘭縣此次比賽首戰以4比1擊敗嘉義縣，昨天不敵勁敵桃園市隊、落入敗部，今天敗部與屏東縣隊交手，投手群全場投出6次保送、1次觸身球保送，黃郁翔坦言，「很少碰到這樣的情況」，只能盡快調整。

今天屏東縣首局靠著接連2次保送，陳建宇3分砲取得領先，宜蘭縣下半局抓準對方投手、守備出狀況，靠著保送、2次守備失誤、接連安打，攻下5分、超前比數；宜蘭縣4局許嘉聖開轟，5局再靠著安打、高飛犧牲打，多添1分保險分。

謝國城盃少棒賽目前桃園市和高雄市隊已率先晉級4強，宜蘭縣與新竹縣將於明天交手，勝隊與台東縣隊碰頭，爭取晉級4強資格，另外一組敗部比賽明天將先由台南市隊與南投縣交手，勝隊與台中市隊爭4強門票。（編輯：李亨山）1070416

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