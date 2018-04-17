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台灣選手不畏風雨 披國旗跑波士頓馬拉松

發稿時間：2018/04/17 10:19

最新更新：2018/04/17 10:32

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第122屆波士頓馬拉松賽美東時間16日登場，台灣有163名選手及眷屬參加，不少選手不畏低溫和風雨，堅持完賽，並在終點前高舉中華民國國旗衝線。（駐波士頓代表處提供）中央社記者尹俊傑紐約傳真　107年4月17日第122屆波士頓馬拉松賽美東時間16日登場，台灣有163名選手及眷屬參加，不少選手不畏低溫和風雨，堅持完賽，並在終點前高舉中華民國國旗衝線。（駐波士頓代表處提供）中央社記者尹俊傑紐約傳真　107年4月17日

（中央社記者尹俊傑紐約16日專電）第122屆波士頓馬拉松賽今天登場，台灣有163名選手及眷屬參加，不少選手不畏低溫和風雨，堅持完賽，並在終點前披上中華民國國旗衝線。

波士頓馬拉松上午在攝氏3度的低溫中展開，創30年來最低紀錄，比賽期間還伴隨強風與大雨，對選手形成極大考驗。主辦單位坦言，如此惡劣天候為歷來罕見。

根據駐波士頓辦事處新聞稿，麻州波克萊台灣商會、駐波士頓辦事處人員及選手家屬為鼓勵台灣參賽者，在終點線前設置加油站，將中華民國國旗遞給衝線的台灣選手。

駐波士頓辦事處長徐佑典今年到任後，首次參加波馬替台灣選手加油打氣。他表示，台灣代表團到波士頓參加馬拉松大賽，也肩負著國民外交任務。

徐佑典說，目睹許多選手在終點披著中華民國國旗衝線，心情非常興奮與感動，選手的表現大幅增加台灣的國際能見度，他代表政府向參賽的台灣選手致意。

今年參加波馬的台灣選手中，有2名視障選手、10名女性選手，更有7名跑者可望在波馬完賽後，獲得世界馬拉松界最高榮譽「六星獎牌」，即全球六大馬（波士頓馬拉松、倫敦馬拉松、柏林馬拉松、芝加哥馬拉松、紐約馬拉松、東京馬拉松）的「六星跑者」。（編輯：陳俊碩）1070417

第122屆波士頓馬拉松賽美東時間16日登場，部分台灣波馬加油團成員在加油站旁舉國旗合影。（駐波士頓代表處提供）中央社記者尹俊傑紐約傳真 107年4月17日第122屆波士頓馬拉松賽美東時間16日登場，部分台灣波馬加油團成員在加油站旁舉國旗合影。（駐波士頓代表處提供）中央社記者尹俊傑紐約傳真 107年4月17日
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