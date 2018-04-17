韋德28分斷76人17連勝 熱火季後賽扳平

（中央社記者李晉緯台北17日電）美國職籃（NBA）邁阿密熱火隊今天靠老將「閃電俠」韋德轟下全場最高28分，在客場以113比103擊敗費城76人，斬斷76人近期的17連勝，並在季後賽系列賽扳成1比1平手。



76人在今年例行賽季末拉出16連勝，以東區第3之姿揮軍季後賽，季後賽首場比賽又拿下勝利，近期搶下17連勝，今天比賽首節76人也以29比22領先熱火。



次節熱火打出20比2的強勢開局，反以42比31領先76人達兩位數，靠著在次節打出34比13攻勢，熱火在上半場56比42領先76人。



第3節雙方表現不相上下，熱火續以86比75領先；末節76人總算回神，靠著一波12比2攻勢將落後先縮小到6分，並在終場前4分半鐘追到96比98僅兩分差，但熱火回敬一波6比0攻勢穩住領先。



最終熱火以113比103在客場踢館成功，除終止76人的17連勝，也在系列賽扳成1比1平手。



韋德（Dwyane Wade）今天16次出手命中11球，轟下全場最高28分，德拉吉奇（Goran Dragic）、強生（James Johnson）分別貢獻20分、18分，全隊共6人得分破十；76人全隊5人得發達兩位數，以西蒙斯（Ben Simmons）的24分、沙瑞奇（Dario Saric）的23分最高。（編輯：李錫璋）1070417