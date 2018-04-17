/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 吳茂昆管中閔林子偉潘文忠
>rss

林崇義找到自信敲雙響 南市謝國城盃勝南投

發稿時間：2018/04/17 13:02

最新更新：2018/04/17 14:09

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
107年謝國城盃全國少棒錦標賽，台南市隊林崇義（圖）單場雙響砲，率隊以10比0、4局扣倒南投縣。中央社記者謝靜雯攝 107年4月17日107年謝國城盃全國少棒錦標賽，台南市隊林崇義（圖）單場雙響砲，率隊以10比0、4局扣倒南投縣。中央社記者謝靜雯攝 107年4月17日

（中央社記者謝靜雯台北17日電）107年謝國城盃全國少棒錦標賽，台南市隊林崇義單場雙響砲，率隊以10比0、4局扣倒南投縣。林崇義從容易怯場，到從棒球找到自信，他說，「喜歡跟大家一起打球的感覺」。

台南市隊此次比賽首戰以7比15不敵新北市隊、落入敗部，但接連擊敗彰化縣、台北市隊，今天與南投縣交手，首局靠著保送、接連安打，林崇義滿貫砲，單局拿下5分，3局再靠著王奕財全壘打、林崇義敲出個人單場第2轟，單局再添5分保險分。台南市隊明天將與台中市隊爭4強。

總教練劉澔澤表示，北部天氣與南部落差大，加上碰到下雨天，前面幾場還在適應，這幾場狀況越來越好，打擊調整的不錯，這次基本目標設定4強。

此次謝國城盃桃園市、高雄市是外界評估的奪冠熱門，劉澔澤說，台南市隊雖然投手群不是特別突出，但打擊一直是球隊有信心的部分，「只要打擊、臨場能夠發揮，還是有贏面」。

林崇義身材條件不錯，打擊有力量，劉澔澤表示，林崇義3年級就加入球隊，中間一度中斷，到了5年級時個性還是比較柔弱，遇到挫折容易掉淚，但從棒球場上慢慢找到自信和成就，個性也跟著轉變，現在就差經驗磨練。

林崇義則說，因為和哥哥年紀差距大，在家沒有人一起玩，「一個人很孤單，打棒球可以跟大家一起，很喜歡跟大家一起打球的感覺」；他也提到之前在縣內選拔賽時，動作容易跑掉，吞三振數多，教練幫忙調整後，目前打擊狀況調整的不錯。（編輯：梁君棣）1070417

107年謝國城盃全國少棒錦標賽，台南市隊首局靠著保送、接連安打，林崇義滿貫砲，單局拿下5分，3局再靠著王奕財（右）全壘打、林崇義敲出個人單場第2轟，終場以10比0、4局扣倒南投縣隊。中央社記者謝靜雯攝 107年4月17日107年謝國城盃全國少棒錦標賽，台南市隊首局靠著保送、接連安打，林崇義滿貫砲，單局拿下5分，3局再靠著王奕財（右）全壘打、林崇義敲出個人單場第2轟，終場以10比0、4局扣倒南投縣隊。中央社記者謝靜雯攝 107年4月17日
fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他運動新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
總統首次登艦視導操演

總統首次登艦視導操演

一週重要新聞影像回顧（0408-0414）

一週重要新聞影像回顧（0408-0414）

陳香梅精彩一生謝幕

陳香梅精彩一生謝幕

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
總統首次登艦視導操演
總統首次登艦視導操演
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP