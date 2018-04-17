林崇義找到自信敲雙響 南市謝國城盃勝南投

107年謝國城盃全國少棒錦標賽，台南市隊林崇義（圖）單場雙響砲，率隊以10比0、4局扣倒南投縣。中央社記者謝靜雯攝 107年4月17日

（中央社記者謝靜雯台北17日電）107年謝國城盃全國少棒錦標賽，台南市隊林崇義單場雙響砲，率隊以10比0、4局扣倒南投縣。林崇義從容易怯場，到從棒球找到自信，他說，「喜歡跟大家一起打球的感覺」。



台南市隊此次比賽首戰以7比15不敵新北市隊、落入敗部，但接連擊敗彰化縣、台北市隊，今天與南投縣交手，首局靠著保送、接連安打，林崇義滿貫砲，單局拿下5分，3局再靠著王奕財全壘打、林崇義敲出個人單場第2轟，單局再添5分保險分。台南市隊明天將與台中市隊爭4強。



總教練劉澔澤表示，北部天氣與南部落差大，加上碰到下雨天，前面幾場還在適應，這幾場狀況越來越好，打擊調整的不錯，這次基本目標設定4強。



此次謝國城盃桃園市、高雄市是外界評估的奪冠熱門，劉澔澤說，台南市隊雖然投手群不是特別突出，但打擊一直是球隊有信心的部分，「只要打擊、臨場能夠發揮，還是有贏面」。



林崇義身材條件不錯，打擊有力量，劉澔澤表示，林崇義3年級就加入球隊，中間一度中斷，到了5年級時個性還是比較柔弱，遇到挫折容易掉淚，但從棒球場上慢慢找到自信和成就，個性也跟著轉變，現在就差經驗磨練。



林崇義則說，因為和哥哥年紀差距大，在家沒有人一起玩，「一個人很孤單，打棒球可以跟大家一起，很喜歡跟大家一起打球的感覺」；他也提到之前在縣內選拔賽時，動作容易跑掉，吞三振數多，教練幫忙調整後，目前打擊狀況調整的不錯。（編輯：梁君棣）1070417



