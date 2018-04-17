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湯普森末節飆16分 勇士季後賽2連勝

發稿時間：2018/04/17 14:21

最新更新：2018/04/17 14:46

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zoom in 金州勇士隊湯普森在整個下半場獲24分，與杜蘭特聯手帶領球隊以116比101逆轉擊敗聖安東尼奧馬刺，拿下季後賽2連勝。（圖取自金州勇士隊IG www.instagram.com/warriors）金州勇士隊湯普森在整個下半場獲24分，與杜蘭特聯手帶領球隊以116比101逆轉擊敗聖安東尼奧馬刺，拿下季後賽2連勝。（圖取自金州勇士隊IG www.instagram.com/warriors）

（中央社記者李晉緯17日綜合報導）今天上半場只獲7分的美國職籃（NBA）金州勇士隊湯普森在末節砍進16分，整個下半場獲24分，全場比賽與杜蘭特聯手轟下63分，聯手帶領球隊以116比101逆轉擊敗聖安東尼奧馬刺，拿下季後賽2連勝。

馬刺今天在阿德雷奇（LaMarcus Aldridge）單節11分帶領下，在首節以25比23領先地主勇士，上半場靠他獨得17分的情況下，馬刺以53比47領先勇士。

兩隊易籃再戰，勇士打出19比5的猛烈開局，今天前兩節分別獲得2分、5分的湯普森（Klay Thompson）單節獨拿8分，率勇士打出33比22攻勢，在第3節結束時反以80比75超前。

湯普森在末節持續狂飆，單節攻下16分，讓勇士再打出36比26猛攻，在終場以116比101擊敗馬刺，這場勝利除是勇士季後賽主場的11連勝，也讓他們在本季季後賽與馬刺的系列賽中，以2比0領先對手。

勇士今天5人得分達兩位數，以杜蘭特（Kevin Durant）的32分、湯普森（Klay Thompson）的31分最高；馬刺全隊同樣有5人得分破10，其中以阿德雷奇（LaMarcus Aldridge）攻下全場最高的34分最突出。（編輯：陳清芳）1040417

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