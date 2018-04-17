謝丞安許子謙好投 宜蘭縣謝國城盃勝竹縣

（中央社記者謝靜雯台北17日電）107年謝國城盃全國少棒錦標賽，宜蘭縣與新竹縣比賽成拉鋸，宜蘭縣第5局抓準對方守備失誤攻下3分、奠定勝基，兩投手謝丞安、許子謙好投，率隊以4比3拿勝，明與台東爭4強。



宜蘭縣隊今天由5年級投手謝丞安先發，總計投4.1局被敲3支安打，投出2次三振，僅在首局接連被敲2支安打、守備失誤，失掉1分；許子謙5局1人出局後接手，後援1.2局被敲3支安打，投出2次三振，失掉2分責失分。



宜蘭縣隊此次比賽打擊狀況一直都沒有調整的很好，今天比賽前2局沒有安打，3局2人出局後，靠著保送、接連2支安打，拿下1分、扳平比數；5局上半打完，宜蘭縣1比2落後，下半局宜蘭抓準新竹縣守備失誤時機，靠著接連安打單局攻下3分、奠定勝基。



宜蘭縣總教練黃郁翔表示，謝丞安先發表現不錯，也希望藉此比賽讓5年級球員磨練，「接下來他們也將是球隊倚重的戰力」；黃郁翔提到，宜蘭（三星）和新竹縣（關西）自辦友誼賽時，有觀察到新竹縣隊打謝丞安的球掌握並不好，今天派他上場收到不錯成效。



黃郁翔說，球隊打擊狀況一直沒有調整的很好，雖然改球棒，但應該不至於對他們的打擊有這麼大的影響；宜蘭縣隊開路先鋒第1棒許子謙，此次盃賽打擊狀況不理想，他表示只能想辦法趕快調整。



許子謙在兩隊平手時登板後援1.2局，球隊拿下勝利，許子謙收下勝投；他表示，昨天登板投球，節奏有點亂掉，今天教練團設定讓他投完比賽，「上去就放心投，不要緊張」，今天變化球的節奏、尾勁都有投出來，能幫球隊守住勝利，「感覺蠻好的」。



桃園市隊和高雄市隊已率先晉級4強，宜蘭縣隊明天與台東縣交手，台南市隊明天與台中市隊交手，勝隊取得另外2張4強門票。（編輯：張芷瑄/梁君棣）1070417