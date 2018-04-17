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外野傷兵歸隊 鈴木一朗地位拉警報

發稿時間：2018/04/17 17:00

最新更新：2018/04/17 17:00

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（中央社西雅圖16日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB西雅圖水手隊開季以來保持不錯戰績，隨著外野好手甘默（Ben Gamel）即將傷癒歸隊，外野將形成僧多粥少，美媒認為44歲日籍老將鈴木一朗有可能被釋出。

美國華盛頓州地方媒體「發言人評論報」（The Spokesman-review）報導，已久不知季後賽滋味的水手隊，開季到目前繳出9勝5敗的好成績，主客場勝率都超過5成；另一好消息是上季打擊率2成75、11支全壘打的外野手甘默週末將脫離傷兵名單。

但甘默傷癒歸隊，直接影響到的就是一朗，球隊甚至可能放棄這位美日戰功彪炳的老將。

由於先前甘默傷勢未癒，水手隊季前簽下一朗主要為應急，而做為第5號外野手及增添左打深度，一朗或許尚可一用。

但一朗目前表現乏善可陳，29個打數擊出6支安打，都是一壘打，沒有保送、盜壘與打點，打擊率與上壘率均僅2成07。

The News Tribune報導，水手隊可能會讓一朗成為自由球員。水手隊總經理狄波多（Jerry Dipoto）則表示，一朗已盡到本份，帶給球隊很棒的效應，會等甘默正式歸隊以後再看情況，當下就只是先讓外野員額變多。（譯者：陳亦偉/核稿：徐崇哲）1070417

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