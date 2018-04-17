雅加達亞運房事大不易 運動員恐難眠

2018雅加達亞運籌備會在拉瓦曼根（Rawamangun）地區興建6棟選手村，其中3棟有健身房，此外另有交誼廳與餐廳，所有房型全部相同，都是2房1廳1衛。中央社記者龍柏安攝 107年4月17日

（中央社記者龍柏安雅加達17日電）2018雅加達亞運的選手村，恐怕是史上最小的選手村，3名運動員將擠在只有11坪大的空間，躺在單人床上就連翻身都有點困難，加上客廳沒有空調，選手只能窩在房間裡。



雅加達亞運籌備會預估，亞運期間將湧進超過1萬7000名運動員，籌備會在拉瓦曼根（Rawamangun）地區興建了6棟選手村，其中有3棟會有健身房，此外另有交誼廳與餐廳，所有房型全部相同，都是2房、1廳、1衛，並包括一個小型客廳。



「這裡提供免費的網路、餐點，還有選手往返的交通接駁服務，最重要的是，住在這裡的運動員，我們可以確保他們的安全」。雅加達亞運籌備會媒體公關祖亞迪（Ihsan Zuyadi）表示，如果部分國家的運動員有特殊需求，也可透過國家奧會自行找飯店，不過他強調：「外面的飯店大部分的設施都要另外付費，而且也少了跟其他國家運動員接觸、交朋友的機會。」



這次體育署派來的考察團，當中女壘教練潘慈惠與舉重教練楊勝雄，都曾參加過2次奧運與2次亞運，兩人看完選手村後都說：「這應該是我們看過房間最小的選手村。」





亞運倒數，2018印尼雅加達亞運籌備會在拉瓦曼根（Rawamangun）地區已興建6棟選手村，村內房型統一，採2房1廳1衛格局。圖為房內的衛浴空間。中央社記者龍柏安攝 107年4月17日

楊勝雄透露，選手住在選手村裡，最重要的就是床，尤其舉重選手睡覺的床不能太軟，其次就是隔音，他說：「這裡真的很小，行李放下幾乎就沒有太多空間，加上床與床之間的距離太近，若睡眠品質不好的選手，很容易被影響。」



亞運期間，雅加達的平均氣溫預計將達攝氏34度，潘慈惠則認為，選手村有客廳立意良善，敗筆是沒有空調，因此可以預期屆時選手只會待在有冷氣的房間裡，客廳的空間使用機會相對不大。



由於選手村的床位不大，楊勝雄看完後也苦嘆，中華男子舉重隊的無限量級巨漢陳士杰，恐怕根本沒法睡，他說：「里約奧運的時候選手村房間也很小，重點是客廳很大，所以陳士杰是睡在客廳。」這次亞運選手村的客廳沒有冷氣，因此對身材高大的運動員而言，睡覺恐會成為一個大問題。（編輯：張芷瑄）1070417





2018雅加達亞運籌備會在拉瓦曼根（Rawamangun）地區興建6棟選手村，村內房型全部相同，皆採2房1廳1衛格局。圖為房內小型客廳。中央社記者龍柏安攝 107年4月17日

體育署雅加達亞運考察團成員17日訪視選手村，舉重教練楊勝雄實際看過房間後表示，空間太小加上床與床之間的距離太近，若是睡眠品質不好的選手，恐怕很容易受影響。中央社記者龍柏安攝 107年4月17日