王維中好投羅成範致勝轟 NC恐龍中止9連敗

（中央社記者謝靜雯台北17日綜合報導）旅韓NC恐龍隊投手王維中，今天對耐克森先發，投6局失掉2分，投出本季第4場優質先發，但無關勝敗；NC恐龍隊延長賽11局靠著羅成範致勝轟，以3比2拿勝、中止近期9連敗。



王維中今天首度與耐克森英雄隊交手，首局面對首名打者李政厚就被敲出安打，但沒有失掉分數，2局1人出局後被敲安打，接著讓打者敲出飛球、滾地球抓到出局數；3局2人出局後，王維中被洋砲喬伊斯（Michael Choice）敲出二壘打，但接著讓打者打成滾地球出局，沒有失掉分數。



王維中4局讓對手3上3下，5局1人出局後先投出保送，被李政厚敲出內野安打，讓打者打出滾地球抓到第2個出局數後，再被喬伊斯敲出安打，失掉2分。



NC恐龍隊近期戰績不佳，今天賽前連吞9敗，今天比賽前5局都沒能有得分攻勢，5局打完0比2落後，6局靠著保送、接連2支安打，攻下2分、扳平比數。



兩隊一路僵持不下，延長賽第11局上半，NC恐龍隊羅成範致勝轟，送回球隊超前分，耐克森隊下半局沒能拿分，NC恐龍隊拿下勝利，中止近期9連敗。



王維中今天總計用96球投6局，被敲7支安打，投出3次三振、3次保送， 失掉2分責失分，球隊2比2平手時退場，無關勝敗，防禦率2.53，最快球速148公里；王維中目前韓職生涯5場先發出賽，總計投出4場優質先發，戰績2勝1敗，今天雖沒能拿下勝投，但也是球隊順利止敗功臣之一。（編輯：黃于）1070417