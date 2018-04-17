盼成優秀馬術選手 懷特克：維持情緒平穩

（中央社記者李晉緯台北17日電）被譽為英國史上最傳奇的障礙跨越騎手懷特克（John Whitaker）今天在台參加中華民國馬術論壇時表示，維持情緒平穩是成為一個好的選手最重要的條件。



懷特克在論壇中提到，想成為成功的選手，最重要的是得維持情緒的平穩，因為馬匹很容易感受到選手的情緒波動，選手要保持心情的平靜，才能讓馬匹感到安全感，選手也得懂得從失敗中學到教訓，不斷精進自己邁向更多挑戰。



除此之外，懷特克認為，選手要花時間去了解馬匹，因為不管多名貴的馬匹都需要被了解，對馬匹了解越深，越能加快選手與馬匹間的默契培養。



談到過去的比賽經驗，懷特克認為，不同的環境甚至時差問題，對馬本身的影響不大，反而是選手常常需要因為不同的比賽地點做出調適，他自己是保持一個月兩次出賽的頻率，以此隨時保持最佳狀態，也讓馬匹能夠在最短時間進入狀況。



懷特克6歲開啟對於馬術的熱情，歷經超過50年的馬術生涯，在將近2000場的國際賽事成績中，曾經連續拿下1990、1991年兩屆馬術世界盃金牌，6次代表英國出征奧運，在1984年獲得銀牌殊榮，生涯獲得的獎品累計共有92部汽車。



懷特克2000年時因腦溢血歷經一場與死神的搏鬥，但他奇蹟似的康復，並在病癒後一年重披戰袍，為他的傳奇人生開啟新的扉頁，讓英國女王伊莉莎白二世在2007年頒授大英帝國員佐勳章（Member of the Most Excellent Order of the British Empire）給他。（編輯：黃于）1070417