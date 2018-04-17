雅加達亞運棒球2座球場 至今都未完工

2018雅加達亞運棒球比賽有2處場地，其中一座球場位在拉瓦曼根（Rawamangun）地區，上個月才開始動工，預計將在7月底完工。中央社記者龍柏安攝 107年4月17日

（中央社記者龍柏安雅加達17日電）2018雅加達亞運棒球賽，將分在2座不同場地進行，如今距亞運開幕倒數計時剩122天，2座球場至今都還未完工，而完成度較高的其中一座球場，則有不少陷阱。



亞運棒球賽其中一座場地，座落在市中心鬧區裡的格羅拉蓬卡諾（Gelora Bung Karno）運動園區內，這也是目前完成度較高的球場，不過工作人員仍在加緊趕工中，場地方面，投手丘、照明燈柱與全壘打牆護網都還未設置。



至於已鋪上天然草皮的內野，最大的問題包括草皮不夠平整，此外場內的紅土顆粒大小不一，甚至還有不少碎石，這不但增添球員防守時的難度，另一方面也會增加球員受傷的風險。



至於另一座棒球場，是位在雅加達的拉瓦曼根（Rawamangun）地區，這座球場過去已使用超過20年，因不符合國際棒總規格，因此原地「砍掉重練」，棒球場則緊連著自由車場地賽的比賽場館。



雅加達自由車賽館總監塔克溫（Iwan Takwin）透露，拉瓦曼根棒球場上個月才開始動工，預計可在7月底完工，他強調：「我們有信心可以在預定的時間內完成，最慢也會趕在8月初完工。」



外界好奇，拉瓦曼根棒球場因不符合規格，原址重建後，全壘打牆與本壘板之間的距離是否合乎規範，對此塔克溫拍胸脯保證：「國際棒總的官員已有來過現場勘查，我相信應該不會有什麼問題。」（編輯：李亨山）1070417





2018雅加達亞運棒球比賽場地有2處，其中一面球場座落在格羅拉蓬卡諾（Gelora Bung Karno）運動園區內，實地走訪後發現，鋪上天然草皮的內野不夠平整。中央社記者龍柏安攝 107年4月17日

2018雅加達亞運棒球賽事將有兩處場地，其中一座球場位於格羅拉蓬卡諾（Gelora Bung Karno）運動園區內，不過投手丘、照明燈柱與全壘打牆護網都還未設置，工作人員仍在加緊趕工。中央社記者龍柏安攝 107年4月17日