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黃恩賜代打建功 獅隊擊敗悍將中止3連敗

發稿時間：2018/04/17 22:41

最新更新：2018/04/17 22:41

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（中央社記者謝靜雯新北17日電）中職統一獅與富邦悍將交手，兩隊9局打完3比3平手，延長賽第11局獅隊黃恩賜代打建功，一棒送回2分，以5比3拿勝，中止近期3連敗；總教練黃甘霖調度讓黃恩賜直呼：「直覺準」。

今天兩隊形成投手戰，攻勢集中在前半段，獅隊首局靠著蘇智傑兩分砲取得領先，悍將隊3局靠著陳品捷兩分砲扳平比數，再靠著保送、林益全二壘打送回超前分。

獅隊2到8局受制於悍將先發投手羅力壓制，僅再敲出1支安打，沒能拿下分數，9局最後反攻機會，靠著陳傑憲安打、短打推進，郭阜林關鍵安，送回球隊追平分，也將比賽逼入延長賽。

延長賽第11局獅隊靠著蘇智傑內野安打、野選、保送、代打黃恩賜適時安打建功，替球隊送回2分超前比數，幫助球隊拿下勝利。

獅隊總教練黃甘霖表示，延長賽11局的代打調度是「直覺」，「今天來台北的路上看到黃恩賜跟他小孩在玩，娶老婆前生小孩後運氣佳，就讓他上場打」，沒想到剛好有好的結果。

黃恩賜表示，以前比較不好的地方就是容易想太多，「今天上場就是專注擊球，把球打強就好，反正結果也沒辦法控制」，聽到總教練的調度原因，他也笑說：「教練的直覺都蠻準的」。

獅隊先發投手羅里奇今天投6局被敲3支安打，投出9次三振，失掉3分責失分，表現不差；悍將隊羅力投8局僅被敲出3支安打，飆出13次三振，失掉2分責失分，羅力從第4局開始連續三振6名打者，單場13次三振刷新個人中職生涯單場最多三振紀錄。

獅隊本季打悍將特別有心得，加上今天比賽贏球，目前對戰戰績6勝1敗，黃甘霖表示，「棒球比賽本來就是這樣，對某個球隊打得順的時候，不管對方投手如何，都可以有不錯的結果」。（編輯：李亨山）1070417

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