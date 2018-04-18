林子偉未列先發 賽前受訪談做好準備

紅襪公布的先發名單沒有林子偉，他賽前受訪表示，仍會做好準備，隨時準備上場。中央社記者曹宇帆安那罕攝 107年4月18日

（中央社記者曹宇帆安那罕17日專電）美國職棒大聯盟MLB波士頓紅襪隊，今天作客安那罕與洛杉磯天使隊進行3連戰的首場比賽，紅襪公布的先發名單沒有林子偉，他賽前受訪表示，仍會做好準備，隨時準備上場。



林子偉在賽前練習前答覆中央社記者詢問表示，沒有先發並非是教練的調度，而是基於輪流的考量，畢竟有老將中間已休息幾場了。



他說，對他而言，這樣的安排也是一種學習，並非球隊面對來自亞洲的投手就一定要他上場，當然自己也很希望能面對天使隊的先發投手大谷翔平，不過一切聽從教練安排，這也不是他能控制的。



林子偉指出，無法預測比賽期間會發生甚麼事，可能有人受傷或者需要代跑，儘管沒有先發出賽，他也會在第4或第5局時做好準備，隨時準備上場。



談到日籍二刀流球星大谷翔平，林子偉說，大谷翔平是很好的選手，能投又能打，能遇到他會很開心，他的投球很漂亮，尤其是指叉球。



他表示，看看這場比賽在前幾局，隊友們能不能把大谷翔平打下來，看過大谷翔平投球的影帶，覺得他的球不好打。



先前天使客場戰堪薩斯市皇家隊4連戰的最後一場，原定大谷翔平先發，由於天候因素延期，因此天使於主場對決紅襪3連戰，排入大谷翔平先發。



林子偉近期連3場出賽雙安打，打擊守備都有優異表現，不過紅襪這場比賽公布的先發名單中，並沒有林子偉，而是由打擊率目前1成67的何特（Brock Holt）先發並擔任游擊手。（編輯：屈享平）1070418