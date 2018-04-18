NBA德羅森砍37分 暴龍退巫師奪2連勝

美國職籃NBA多倫多暴龍後衛德羅森（右1）砍下37分，投23中14，助暴龍130比119擊退華盛頓巫師。（圖取自暴龍隊推特twitter.com/Raptors）

（中央社多倫多17日綜合外電報導）美國職籃NBA多倫多暴龍後衛德羅森（DeMar DeRozan）今晚砍下37分，投23中14，助暴龍130比119擊退華盛頓巫師，在季後賽東區系列賽取得2連勝，第3戰20日將移師華盛頓舉行。



法新社報導，暴龍上半場破紀錄的表現，替暴龍奠定勝基，中場時以76比58領先。



德羅森還貢獻4助攻與5籃板，率領暴龍發動猛烈攻勢，有6位球員得分來到兩位數。



暴龍中鋒瓦倫休納斯（Jonas Valanciunas）貢獻19分與14籃板，前鋒邁爾斯（C.J. Miles）挹注18分。後衛勞瑞（Kyle Lowry）攻下13分外加12助攻，萊特（Delon Wright）取得11分、伊巴卡（Serge Ibaka）得10分、9籃板並送出3記火鍋。



沃爾（John Wall）替第8種子巫師得到29分與9助攻，前鋒史考特（Mike Scott）攻下20分，勞森（Ty Lawson）與烏布雷（Kelly Oubre Jr.）各挹注14分，波特（Otto Porter Jr.）與馬辛米（Ian Mahinmi）各貢獻12分。



巫師頭號得分手畢爾（Bradley Beal）今天熄火，僅得到9分，11投僅3中。（譯者：張曉雯/核稿：徐睿承）1070418



