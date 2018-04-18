/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 史瓦濟蘭吳茂昆管中閔林子偉
>rss

NBA季後賽首輪 塞爾蒂克2勝領先公鹿

發稿時間：2018/04/18 12:15

最新更新：2018/04/18 12:15

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社波士頓17日綜合外電報導）美國職籃NBA季後賽首輪，波士頓塞爾蒂克後衛布朗（Jaylen Brown）繳出個人季後賽生涯新高30分，幫助球隊以120比106擊敗密爾瓦基公鹿，7戰4勝系列賽取得2勝0敗領先。

路透社報導，塞爾蒂克15日在系列賽首戰以113比107在延長賽獲勝，布朗才剛寫下季後賽生涯新高的20分，今天更上層樓攻下30分。

此外，塞爾蒂克有羅齊爾（Terry Rozier）23分、莫里斯（Marcus Morris）18分、霍福德（Al Horford）16分等多人貢獻。

前一戰繳出全場最佳35分，公鹿「字母哥」安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）今天表現依舊是全隊最佳，繳出30分、9籃板、8助攻；密道頓（Khris Middleton）也貢獻25分。

公鹿吞下2敗之後，第3戰20日回到密爾瓦基主場力圖振作，否則將落入6年來第4度在季後賽首輪出局的命運。

拉金（Shane Larkin）在第3節終了前投進壓哨三分球，幫助塞爾蒂克以90比75進入第4節。塞爾蒂克在第4節領先達20分。

上半場塞爾蒂克以60比51領先9分，在第3節剩4分01秒時，靠著拉金一記反手上籃，把差距拉大到16分。

公鹿第1節就以22比33落後，在第2節靠著一波13比2攻勢，在上半場結束前8分27秒靠著穆罕默德（Shabazz Muhammad）三分球把比數追成35比35平手。但隨後塞爾蒂克回應一波7比0攻勢，並在中場前把領先拉大到9分。（譯者：林宏翰/核稿：徐睿承）1070418

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他運動新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
總統出訪史瓦濟蘭

總統出訪史瓦濟蘭

總統首次登艦視導操演

總統首次登艦視導操演

一週重要新聞影像回顧（0408-0414）

一週重要新聞影像回顧（0408-0414）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
總統出訪史瓦濟蘭
總統出訪史瓦濟蘭
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP