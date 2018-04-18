NBA季後賽首輪 塞爾蒂克2勝領先公鹿

（中央社波士頓17日綜合外電報導）美國職籃NBA季後賽首輪，波士頓塞爾蒂克後衛布朗（Jaylen Brown）繳出個人季後賽生涯新高30分，幫助球隊以120比106擊敗密爾瓦基公鹿，7戰4勝系列賽取得2勝0敗領先。



路透社報導，塞爾蒂克15日在系列賽首戰以113比107在延長賽獲勝，布朗才剛寫下季後賽生涯新高的20分，今天更上層樓攻下30分。



此外，塞爾蒂克有羅齊爾（Terry Rozier）23分、莫里斯（Marcus Morris）18分、霍福德（Al Horford）16分等多人貢獻。



前一戰繳出全場最佳35分，公鹿「字母哥」安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）今天表現依舊是全隊最佳，繳出30分、9籃板、8助攻；密道頓（Khris Middleton）也貢獻25分。



公鹿吞下2敗之後，第3戰20日回到密爾瓦基主場力圖振作，否則將落入6年來第4度在季後賽首輪出局的命運。



拉金（Shane Larkin）在第3節終了前投進壓哨三分球，幫助塞爾蒂克以90比75進入第4節。塞爾蒂克在第4節領先達20分。



上半場塞爾蒂克以60比51領先9分，在第3節剩4分01秒時，靠著拉金一記反手上籃，把差距拉大到16分。



公鹿第1節就以22比33落後，在第2節靠著一波13比2攻勢，在上半場結束前8分27秒靠著穆罕默德（Shabazz Muhammad）三分球把比數追成35比35平手。但隨後塞爾蒂克回應一波7比0攻勢，並在中場前把領先拉大到9分。（譯者：林宏翰/核稿：徐睿承）1070418