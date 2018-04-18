/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 史瓦濟蘭吳茂昆管中閔林子偉
>rss

天使負紅襪 大谷翔平吞首敗林子偉三振

發稿時間：2018/04/18 13:54

最新更新：2018/04/18 14:46

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
美國職棒大聯盟洛杉磯天使隊迎戰波士頓紅襪隊。天使先發投手大谷翔平（左）狀況不佳，紅襪台籍野手林子偉（右）雖然未先發，但二好一壞後被三振出局。（圖左為共同社提供；圖右取自紅襪推特網頁twitter.com/redsox）美國職棒大聯盟洛杉磯天使隊迎戰波士頓紅襪隊。天使先發投手大谷翔平（左）狀況不佳，紅襪台籍野手林子偉（右）雖然未先發，但二好一壞後被三振出局。（圖左為共同社提供；圖右取自紅襪推特網頁twitter.com/redsox）

（中央社記者曹宇帆安那罕17日專電）美國職棒大聯盟洛杉磯天使隊，今天在主場迎戰波士頓紅襪隊。天使先發投手大谷翔平狀況不佳，只投2局就失3分退場；紅襪台籍野手林子偉雖未先發，但替補上場，打擊遭三振。

天使隊在主場迎戰紅襪，投手大谷翔平在一局上就遭遇亂流，面對首棒打者貝茲（Mookie Betts）就被擊出陽春全壘打，這也是他美職生涯被敲的第2支全壘打。2局上，大谷翔平又因2支安打與四壞保送，加上1支高飛犧牲打，再掉2分。

天使隊在0比3落後情況下，第3局由巴德（Luke Bard）接替大谷翔平擔任投手。總計這場比賽大谷翔平只投2局，用了66球，34個好球；被敲4支安打，其中包括1支全壘打；投出1次三振，2次四壞保送，掉3分都是自責分。防禦率由賽前的2.08攀升至3.60，也吞下美職生涯首敗。

天使第三局換投後仍然無法遏止紅襪強打，4局時紅襪以9比1領先，效力紅襪的林子偉是在5局下上場鎮守游擊，打序是第二棒。8局上天使換投，改由貝德羅希安（Cam Bedrosian）中繼，輪由林子偉打擊時，根據大聯盟官網資料，貝德羅希安以四縫線速球與滑球對付林子偉。

可惜林子偉面對直球沒有揮棒，二好一壞後被三振出局，這也是林子偉這場比賽中，唯一一次的打擊。

這場比賽，紅襪由曾獲美聯賽揚獎的強投普萊斯（David Price）主投，5局被敲3支安打，僅失1分奪勝投；敗戰投手則是疑似手部起水泡的大谷翔平，最後天使隊是以1比10輸給來訪的紅襪。

明天兩隊將在天使主場進行3連戰的第2場，天使的先發投手是史凱格斯（Tyler Skaggs），紅襪將由陣中另一位曾獲美聯賽揚獎的強投波塞羅（Rick Porcello）先發。（編輯：屈享平）1070418

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
關鍵字： 大谷翔平林子偉
轉寄
列印
其他運動新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
總統出訪史瓦濟蘭

總統出訪史瓦濟蘭

總統首次登艦視導操演

總統首次登艦視導操演

一週重要新聞影像回顧（0408-0414）

一週重要新聞影像回顧（0408-0414）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
總統出訪史瓦濟蘭
總統出訪史瓦濟蘭
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP