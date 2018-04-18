天使負紅襪 大谷翔平吞首敗林子偉三振

美國職棒大聯盟洛杉磯天使隊迎戰波士頓紅襪隊。天使先發投手大谷翔平（左）狀況不佳，紅襪台籍野手林子偉（右）雖然未先發，但二好一壞後被三振出局。（圖左為共同社提供；圖右取自紅襪推特網頁twitter.com/redsox）

（中央社記者曹宇帆安那罕17日專電）美國職棒大聯盟洛杉磯天使隊，今天在主場迎戰波士頓紅襪隊。天使先發投手大谷翔平狀況不佳，只投2局就失3分退場；紅襪台籍野手林子偉雖未先發，但替補上場，打擊遭三振。



天使隊在主場迎戰紅襪，投手大谷翔平在一局上就遭遇亂流，面對首棒打者貝茲（Mookie Betts）就被擊出陽春全壘打，這也是他美職生涯被敲的第2支全壘打。2局上，大谷翔平又因2支安打與四壞保送，加上1支高飛犧牲打，再掉2分。



天使隊在0比3落後情況下，第3局由巴德（Luke Bard）接替大谷翔平擔任投手。總計這場比賽大谷翔平只投2局，用了66球，34個好球；被敲4支安打，其中包括1支全壘打；投出1次三振，2次四壞保送，掉3分都是自責分。防禦率由賽前的2.08攀升至3.60，也吞下美職生涯首敗。



天使第三局換投後仍然無法遏止紅襪強打，4局時紅襪以9比1領先，效力紅襪的林子偉是在5局下上場鎮守游擊，打序是第二棒。8局上天使換投，改由貝德羅希安（Cam Bedrosian）中繼，輪由林子偉打擊時，根據大聯盟官網資料，貝德羅希安以四縫線速球與滑球對付林子偉。



可惜林子偉面對直球沒有揮棒，二好一壞後被三振出局，這也是林子偉這場比賽中，唯一一次的打擊。



這場比賽，紅襪由曾獲美聯賽揚獎的強投普萊斯（David Price）主投，5局被敲3支安打，僅失1分奪勝投；敗戰投手則是疑似手部起水泡的大谷翔平，最後天使隊是以1比10輸給來訪的紅襪。



明天兩隊將在天使主場進行3連戰的第2場，天使的先發投手是史凱格斯（Tyler Skaggs），紅襪將由陣中另一位曾獲美聯賽揚獎的強投波塞羅（Rick Porcello）先發。（編輯：屈享平）1070418