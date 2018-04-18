台南市延長賽勝台中 謝國城盃晉4強

（中央社記者謝靜雯台北18日電）107年謝國城盃全國少棒錦標賽，台南市與台中市今打到突破僵局第7局分勝負，台南市隊怪投王聖曄擾亂打者，郭思源開轟，率隊以8比6拿勝、晉級4強，明與桃園市爭冠軍戰門票。



台南市隊此次比賽首戰就以7比15輸給新北市隊、落入敗部，但接著擊敗彰化縣、台北市，今天再擊敗台中市隊、晉級4強；台南市隊總教練劉澔澤表示，雖然第一場比賽就輸球，但球員都沒有放棄，「可以打到4強已經達成最初的目標，教練團心滿意足」。



台南市隊先發投手林崇義今天開賽就發生不穩，接連被敲安打後，僅抓到1個出局數提前退場，由王奕財接手中繼，5.2局被敲6支安打，投出9次三振，僅失1分責失分；劉澔澤表示，原本希望林崇義可以多吃一點局數，但林崇義還是有怯場的問題，所以趕快派王奕財上場，他也拿出好表現。



台南市隊打擊是團隊較有信心的部分，但今天打線前半段發揮不佳。劉澔澤表示，對方投手今天把球壓得很低，加上內野守備固若金湯，所以球員一開始多打成滾地球出局，後來要求他們把球打高，比賽後半段開始有不錯的效果。



今天比賽兩隊6局打完3比3僵持不下，突破僵局第7局，台南市上半局靠著接連安打、郭思源2分砲，單局攻下5分、奠定勝基；下半局台南市派上側投王聖曄，他的投球姿勢怪異，加上有一顆速度超慢的變化球，擾亂打者的節奏，收到不錯成效，成功替球隊守住勝利。



台中市隊無緣4強。4局上半失投球被台南市隊敲出全壘打追平，加上5局下因跑壘失誤沒能拿下超前分，都是影響比賽的關鍵，延長賽的第7局面對台南市隊怪投王聖曄，球員一時抓不到節奏，掌握不好，雖然今天比賽輸球，但教練張程翔對此次比賽球員表現滿意。（編輯：陳怡璇/李亨山）1070418