林子偉：大谷翔平指叉球還不算穩定

（中央社記者曹宇帆安那罕17日專電）效力美國職棒大聯盟MLB波士頓紅襪隊的內野手林子偉今天表示，相較於田中將大，大谷翔平的指叉球還不算穩定，不過他還年輕，相信他會再進化，而且會更好。



紅襪作客安那罕與洛杉磯天使隊3連戰首場，全場擊出15支安打，其中包括6支全壘打，大谷翔平投兩局掉3分退場承擔敗投，最後紅襪10比1擊敗天使，奪3連戰首勝。



至於林子偉雖沒有先發，但5局下以替補身分上場擔任游擊手，8局上打擊時遭三振，未替球隊建功。賽後他接受記者訪問表示，雖然被三振，但節奏還是有把握住，感覺還不錯。



談到在場邊觀察大谷翔平的表現，林子偉說，大谷翔平投得不差，球路有壓低，但變化球，像是他拿手的指叉球，沒法控制在好球帶而無法引誘打者出棒，可能大谷翔平狀況不太好。



他表示，賽前教練團曾研究大谷翔平和天使其他中繼投手的投球特性與球路並擬定對策，對於大谷翔平的指叉球，則是提醒「看高的不要打低的」。



林子偉說，這是因為他的指叉球多掉在壞球的範圍，且大谷翔平指叉球控制還不算穩定，不像田中將大，不過他還年輕，相信他會再進化會更好。



他表示，亞洲球員要上大聯盟真的不容易，所以很期待能對決大谷翔平，這次錯過相信日後還有機會，對於明後天繼續對戰天使的比賽，林子偉說，別給自己太多壓力，放手打，希望能替球隊建功。（編輯：屈享平）1070418